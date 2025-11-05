김건희 “샤넬백 두 개 받았다” 결국 시인… 대가성은 부인

“그라프 목걸이는 안 받아” 강변

뒤늦은 실토에 보석 염두 관측

증권사 직원 “특이한 거래” 증언

김건희 여사가 지난 8월 12일 서울 서초구 서울중앙지법에서 열린 구속 전 피의자 심문을 마친 뒤 법원을 나서고 있다. 뉴시스

김건희 여사가 통일교 측이 건넨 샤넬백 두 개를 건진법사 전성배씨를 통해 받은 사실을 결국 인정했다. 전씨가 재판에서 샤넬백과 목걸이를 전달했다고 기존 진술을 뒤집자 김 여사도 어쩔 수 없이 입장을 바꾼 것이다. 다만 6000만원 상당의 그라프 목걸이를 받았다는 혐의는 부인했다. 김건희 특검은 “수사와 공판에서의 (김 여사의 기존) 입장이 모두 거짓됐다는 뜻”이라며 혐의 입증에 자신감을 보였다.



김 여사는 5일 변호인단을 통해 입장문을 내고 “전씨로부터 두 차례 가방 선물을 받았다”고 밝혔다. 김 여사 측은 “처음에는 가방을 거절했으나 전씨의 설득에 끝까지 거절하지 못했다”며 “선물들은 사용한 바 없이 과거에 전씨에게 모두 반환했다”고 덧붙였다. 이어 “부적절한 처신으로 국민 여러분께 실망을 안겨드린 데 대해 깊이 반성하고 있다”고 사과했다.



하지만 그라프 목걸이는 받은 적 없고, 통일교로부터 받은 청탁도 없다고 강변했다. 김 여사 측은 “청탁은 김 여사에게 전달되지 않았고, 무엇보다도 대통령의 구체적 직무 권한과 무관하다”며 “특검이 주장하는 청탁이 알선수재죄의 구성 요건을 충족하지 못한다”고 주장했다.



특검은 김 여사가 부인한 나머지 혐의 역시 입증할 수 있다는 입장이다. 박상진 특검보는 이날 브리핑에서 “고가의 명품을 그냥 줄 리는 없지 않느냐는 게 상식적 질문”이라며 “(청탁 혐의가) 충분히 입증 가능하다고 생각한다”고 밝혔다. 특검은 김 여사 측이 지난 3일 제출한 보석 신청을 기각해 달라는 의견서를 재판부에 제출할 계획이다.



법조계에서는 김 여사의 뒤늦은 수수 사실 인정이 보석 심판과 양형 주장을 염두에 둔 재판 전략이라는 평가가 나온다. 한 부장판사 출신 변호사는 “혐의를 부인하면 증거인멸 우려가 계속 존재한다고 판단될 가능성이 크기 때문에 일부 사실을 인정하면서 재판부에 보석 필요성을 강조하려고 한 것 같다”고 말했다. 이어 “유죄가 인정되는 경우에도 늦게라도 인정하면 양형상 참작될 수 있기 때문에 그런 점도 고려됐을 것”이라고 덧붙였다.



이날 서울중앙지법 형사27부(재판장 우인성) 심리로 열린 김 여사 재판에서는 그의 미래에셋증권 계좌를 관리했던 전 직원 박모씨가 “도이치모터스 (주식 매매) 때 특이한 거래들이 있었던 것으로 기억한다”고 증언했다. 박씨는 “평소에는 전혀 그러지 않았는데 그때(도이치모터스 관련 20억원 거래 때)만 자금이 좀 크게 들어왔다”고 답했다. 거액을 한 종목에만 투자한 건 주가가 오를 것이라는 확신을 갖고 있었거나 가격 변동을 유도하기 위한 목적이었을 수 있다는 취지다.



재판부는 오는 14일까지 증인신문을 마무리하고 서증조사 등은 26일까지 마치겠다고 밝혔다. 계획대로 재판 진행 시 이르면 이달 말 재판이 마무리되고, 올 12월~내년 1월 사이 선고가 이뤄질 수 있다는 전망이 나온다.



윤준식 양한주 기자 semipro@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ 김건희 여사가 통일교 측이 건넨 샤넬백 두 개를 건진법사 전성배씨를 통해 받은 사실을 결국 인정했다. 전씨가 재판에서 샤넬백과 목걸이를 전달했다고 기존 진술을 뒤집자 김 여사도 어쩔 수 없이 입장을 바꾼 것이다. 다만 6000만원 상당의 그라프 목걸이를 받았다는 혐의는 부인했다. 김건희 특검은 “수사와 공판에서의 (김 여사의 기존) 입장이 모두 거짓됐다는 뜻”이라며 혐의 입증에 자신감을 보였다.김 여사는 5일 변호인단을 통해 입장문을 내고 “전씨로부터 두 차례 가방 선물을 받았다”고 밝혔다. 김 여사 측은 “처음에는 가방을 거절했으나 전씨의 설득에 끝까지 거절하지 못했다”며 “선물들은 사용한 바 없이 과거에 전씨에게 모두 반환했다”고 덧붙였다. 이어 “부적절한 처신으로 국민 여러분께 실망을 안겨드린 데 대해 깊이 반성하고 있다”고 사과했다.하지만 그라프 목걸이는 받은 적 없고, 통일교로부터 받은 청탁도 없다고 강변했다. 김 여사 측은 “청탁은 김 여사에게 전달되지 않았고, 무엇보다도 대통령의 구체적 직무 권한과 무관하다”며 “특검이 주장하는 청탁이 알선수재죄의 구성 요건을 충족하지 못한다”고 주장했다.특검은 김 여사가 부인한 나머지 혐의 역시 입증할 수 있다는 입장이다. 박상진 특검보는 이날 브리핑에서 “고가의 명품을 그냥 줄 리는 없지 않느냐는 게 상식적 질문”이라며 “(청탁 혐의가) 충분히 입증 가능하다고 생각한다”고 밝혔다. 특검은 김 여사 측이 지난 3일 제출한 보석 신청을 기각해 달라는 의견서를 재판부에 제출할 계획이다.법조계에서는 김 여사의 뒤늦은 수수 사실 인정이 보석 심판과 양형 주장을 염두에 둔 재판 전략이라는 평가가 나온다. 한 부장판사 출신 변호사는 “혐의를 부인하면 증거인멸 우려가 계속 존재한다고 판단될 가능성이 크기 때문에 일부 사실을 인정하면서 재판부에 보석 필요성을 강조하려고 한 것 같다”고 말했다. 이어 “유죄가 인정되는 경우에도 늦게라도 인정하면 양형상 참작될 수 있기 때문에 그런 점도 고려됐을 것”이라고 덧붙였다.이날 서울중앙지법 형사27부(재판장 우인성) 심리로 열린 김 여사 재판에서는 그의 미래에셋증권 계좌를 관리했던 전 직원 박모씨가 “도이치모터스 (주식 매매) 때 특이한 거래들이 있었던 것으로 기억한다”고 증언했다. 박씨는 “평소에는 전혀 그러지 않았는데 그때(도이치모터스 관련 20억원 거래 때)만 자금이 좀 크게 들어왔다”고 답했다. 거액을 한 종목에만 투자한 건 주가가 오를 것이라는 확신을 갖고 있었거나 가격 변동을 유도하기 위한 목적이었을 수 있다는 취지다.재판부는 오는 14일까지 증인신문을 마무리하고 서증조사 등은 26일까지 마치겠다고 밝혔다. 계획대로 재판 진행 시 이르면 이달 말 재판이 마무리되고, 올 12월~내년 1월 사이 선고가 이뤄질 수 있다는 전망이 나온다.윤준식 양한주 기자 semipro@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지