LS전선, 美데이터센터에 5000억원대 버스덕트 공급
글로벌 빅테크와 3년 공급 계약
“AI 전력 인프라 주도권 쥘 것”
LS전선은 미국 글로벌 빅테크 기업의 인공지능(AI) 데이터센터에 향후 3년간 버스덕트를 공급하는 계약을 맺었다고 5일 밝혔다.
버스덕트는 금속 케이스 내부에 판형 도체를 배치해 대용량 전력을 분배하는 시스템으로 일반 전선보다 전력 손실과 발열·화재 위험이 낮아 데이터센터 등 고전력 시설의 핵심 인프라로 부상하고 있다. 공급할 버스덕트의 구체적 물량은 확정되지 않았지만, LS전선 측은 올해 약 200억원 규모의 공급을 시작으로 3년간 총 5000억원 이상으로 공급 물량이 확대될 전망이라고 설명했다. 다만 고객사와의 비밀유지협약을 이유로 빅테크 기업명을 공개하지는 않았다.
LS전선은 데이터센터 전력 인프라 수요 증가에 대응하기 위해 한국과 북미·베트남을 잇는 글로벌 버스덕트 생산 체계를 강화하고 있다. 특히 멕시코에 건설 중인 신규 공장이 완공되면 북미 고객 대상 공급 효율성과 납기 경쟁력이 한층 높아질 것으로 기대한다. 김우태 LS전선 배전솔루션본부장은 “이번 계약은 글로벌 빅테크와의 첫 대규모 거래로 데이터센터 시장에서 버스덕트 사업이 연간 수천억원대 매출로 성장하는 중요한 출발점이 될 것”이라며 “AI 시대 전력 인프라 경쟁에서 주도권을 확보해 나가겠다”고 말했다.
이종선 기자 remember@kmib.co.kr
