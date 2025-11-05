“美, 마두로 사살·유전 장악 등 군사옵션 검토”
NYT “루비오 등 강경… 트럼프는 주저”
도널드 트럼프 미국 행정부가 니콜라스 마두로 베네수엘라 대통령의 경호부대에 대한 공격과 유전 점령 등 다양한 군사 옵션을 검토 중이라고 뉴욕타임스(NYT)가 4일(현지시간) 보도했다.
NYT에 따르면 트럼프 대통령은 미군의 피해나 작전 실패 가능성을 우려해 결정을 미루고 있지만, 마코 루비오 국무장관과 스티븐 밀러 백악관 부비서실장 등 고위 참모들은 마두로 대통령의 축출을 강하게 주장하고 있다.
마약 밀매 차단을 명분으로 베네수엘라 인근 카리브해에 군 자산을 배치하고 마약 운반선으로 의심되는 선박들을 공격해온 미국이 정권교체까지 염두에 둔 고강도 시나리오를 마련 중인 것이다.
NYT에 따르면 참모들은 새로운 군사적 행동을 법적으로 정당화할 목적으로 법무부에 관련 지침을 마련해 달라고 요청했다.
법무부는 마두로와 그의 고위 안보 참모들을 미국이 마약테러단체로 지정한 ‘카르텔 데 로스 솔레스’의 중심인물로 규정할 것으로 예상된다.
트럼프 행정부는 크게 세 가지 군사 옵션을 준비하고 있다. 첫째는 베네수엘라 군사 시설에 대한 공습이다. 베네수엘라 군이 마두로를 지원하지 못하도록 만드는 것을 목표로 한다. 둘째는 미 특수부대를 보내 마두로를 체포하거나 사살하는 것이다. 외국 정부 수반 암살은 법으로 금지돼 있으나 그가 테러단체의 수장이라는 논리로 이를 정당화할 수도 있다. 셋째는 미 대테러부대가 베네수엘라의 활주로와 유전, 석유 인프라 일부를 장악하는 것이다.
트럼프는 미군이 위험에 처할 수 있는 군사 행동을 꺼려 왔기 때문에 해군 드론과 장거리 무기를 사용하는 쪽으로 검토하고 있다고 NYT는 전했다.
조승현 기자 chosh@kmib.co.kr
