피플지 ‘가장 섹시한 남자’에 배우 베일리

입력:2025-11-06 01:38
미국 연예잡지 피플지가 3일(현지시간) ‘2025년 현존하는 가장 섹시한 남자’로 배우 조너선 베일리(37·사진)를 선정했다.

영국 출신인 베일리는 넷플릭스 드라마 ‘브리저튼’ 시리즈에 출연해 인기를 끌었고, 지난해 뮤지컬 영화 ‘위키드’에서는 왕자 피예로 역할을 맡았다. 2023년 출연작인 미국 드라마 ‘펠로 트래블러스’로 에미상 남우조연상 후보에 오르기도 했다.

베일리는 전날 토크쇼 ‘지미 팰런의 투나잇 쇼’에 출연해 올해 가장 섹시한 남자라는 타이틀을 얻은 데 대해 “일생일대의 영광”이라고 소감을 밝혔다.

그동안 피플지는 ‘가장 섹시한 남자’로 배우 멜 깁슨과 브래드 피트, 조지 클루니, 드웨인 존슨, 피어스 브로스넌, 축구 스타 데이비드 베컴 등을 선정한 바 있다.

이가현 기자 hyun@kmib.co.kr

