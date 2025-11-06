수출입은행장에 내부 출신 황기연 상임이사
신임 수출입은행장으로 내부 출신인 황기연(사진) 상임이사가 5일 임명됐다.
황 신임 행장은 1968년생으로 전북 익산 이리고와 전북대 경영학과를 졸업한 뒤 1990년 수은에 입행했다. 서비스산업금융부장과 인사부장, 기획부장, 남북협력본부장 등을 지냈다. 내부 출신이 행장이 된 것은 윤희성 전 행장에 이어 창립 이래 두 번째다.
수은 행장은 기획재정부 장관 제청으로 대통령이 임명한다. 임명 즉시 임기가 시작된다. 수은 관계자는 “황 신임 행장은 그동안의 업무 경험을 바탕으로 한·미 통상 협력에 대응하고 첨단 전략 산업에 금융을 적극적으로 지원해 국가 경제에 기여할 것”이라고 말했다.
공백이던 수은 수장 자리가 약 3개월 만에 채워지면서 공석인 부행장급 경협총괄본부장과 프로젝트금융본부장, 글로벌자본시장본부장에 대한 후속 인사도 곧 이뤄질 것으로 보인다.
김진욱 기자
