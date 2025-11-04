시사 전체기사

[포토] 관람객 유혹하는 ‘뮷즈’ 열풍

입력:2025-11-04 21:37
서울 용산구 국립중앙박물관 공식 굿즈 매장 '뮷즈샵'에서 지난 3일 관람객들이 전시된 상품을 살펴보고 있다. 올해 뮷즈 매출액은 처음으로 300억원을 돌파했다.

뉴시스

