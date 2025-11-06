K건기식, 세계까지 씹어먹다

K뷰티·푸드 열풍, 웰니스까지 확장

게티이미지뱅크

K뷰티 열기 이어 ‘K웰니스’



K 건강기능식품이 주목받고 있다. 외국인 관광객 소비와 수출액이 모두 증가세다. 서울 성동구 ‘올리브영N 성수’ 매장의 웰니스에딧관에서 외국인 관광객들이 쇼핑하고 있다. 올리브영 제공

다각화하는 K건기식



이너뷰티 브랜드 '낫띵베럴'의 건강기능식품 '탱글리'가 진열된 모습. 낫띵베럴 제공

내수 정체에 수출로 활로 모색

