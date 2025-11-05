“내년 집값,올해보다 더 뛴다”… 문정부 전세난 재연 우려도
건산연, 내년 수도권 2% 상승 전망
수도권 집값이 내년엔 공급 부족 압력 누적으로 올해보다 더 상승할 것이라는 전망이 나왔다. 전세시장은 신규 입주 감소, 토지거래허가구역 지정, 계약갱신청구권 종료에 따른 매물 출회 등 복합적 요인이 작용해 올해보다 큰 폭의 상승세가 전망된다. 집값 상승과 전세난 심화가 우려되는 상황이다.
한국건설산업연구원은 4일 서울 강남구 건설회관에서 열린 ‘2026년 건설·자재·부동산 경기전망 및 시장 안정·지속가능성 확보 세미나’에서 내년 수도권 집값이 2.0% 상승할 것으로 전망했다. 이는 올해 1~9월(1.3%), 1~12월 전망치(1.5%)보다 0.5% 포인트 이상 높은 수준이다. 반면 지방은 0.05% 하락하며 수도권과 지방 부동산 양극화는 지속할 전망이다. 지방 매맷값 낙폭은 올해보다 감소(-0.08→-0.05%)해 전국 기준으로 0.8% 상승할 것으로 예상된다.
집값은 공급과 수요 모든 측면에서 상승압력이 센 상황이다. 건산연은 “최근 건설기성(특정 시점까지의 시공실적) 및 3년 전 착공 물량 감소에 따라 공급 부족 압력이 누적되고 있다”며 “실제 입주는 2026년 이후 본격화할 전망이어서 내년은 올해 하반기보다 공급 제약에 따른 가격 상승 압력 강화가 예상된다”고 분석했다.
수요 측면에서는 특히 서울 등 수도권 주요 지역의 쏠림이 지속·심화하고 있다. 금리 인하 유보, 대출규제 강화 등 수요억제책이 시행되고 있지만, 주가·산업생산·국내총생산(GDP) 성장률 등 주요 지표가 개선되면서 매매시장 상승 요인으로 작용하고 있다.
전세시장은 전셋값 급등으로 전세난 재연 우려가 크다. 내년 전국 주택 전셋값 상승률 전망치는 4.0%로 올해 연간 전망치(1.0%)를 훌쩍 뛰어넘는다. 문재인정부 시기 2021년 연간 6.5% 상승한 이후 가장 높은 수준이다. 당시에는 임대차 2법(계약갱신요구권·전월세상한제)에 따른 계약갱신이 늘고 전세매물이 급감하고 전세난 공포로 조기 갱신·선점에 나서며 전셋값이 폭등했다.
내년도 상황은 녹록지 않다. 신규 입주 물량이 줄어드는 데다 매수세 둔화로 인한 전세 수요 유입, 서울 전역 및 경기 12개 지역에 대한 토허제 지정으로 인한 전세매물 감소, 계약갱신요구권 종료에 따른 매물 출회 등으로 큰 폭의 상승이 예상된다.
제도 개선과 가격 상승으로 인해 연립·다세대 전세 수요가 확대될 수 있지만, 아파트 전세 공급 감소분을 보완하기는 어려울 것으로 보인다. 김성환 건산연 연구위원은 “인기 지역인 수도권은 내년 전세가격이 연간 5.0% 이상 오를 수 있다”고 말했다.
건설 부문에서는 공공 수주 확대가 전체 시장을 견인할 것으로 전망된다. 건산연은 내년 국내 건설수주가 올해보다 4.0% 증가할 것으로 내다봤다. 공공과 민간이 각각 8.4%, 2.2% 증가해 민간수주 증가는 제한적이다. 건설 투자는 정부 공사 물량 증가로 올해보다 2.0% 상승 예상되지만, 올해 큰 폭의 투자 감소(-8.8% 전망)에 따른 기저효과 영향이 크다.
