“있는 줄도 몰랐다”… ‘그림의 떡’ 어르신스포츠상품권
만 65세 이상 체육활동 장려 취지
최대 15만원… 몰라서 신청 못해
모바일 기반·가맹점 적어 ‘한정적’
정부가 어르신들의 건강 증진을 위해 시행 중인 ‘어르신스포츠상품권’ 사업이 실효성을 거두지 못하고 있다는 지적이 나오고 있다. 제도 자체를 모르거나 사용할 수 있는 가맹점도 적어 이용률이 극히 저조하다.
어르신스포츠상품권은 만 65세 이상의 체육활동을 장려하기 위해 1인당 5만원, 지자체별 신청 상황에 따라 최대 15만원까지 지급한다. 2차 추경으로 국비 245억원과 지방비 105억원을 합해 총 350억원의 예산을 투입했다. 연말까지 사용되지 않은 예산은 반납해야 한다.
당초 기초연금 수급자 중 65세 이상을 대상으로 했으나 참여율이 저조해 8월 이후 65세 이상 전체로 확대 시행 중이다.
국민일보 취재 결과, 경북 경주시의 총사업비는 2억4700여만원이다. 4월말 기준 기초연금수급자 4만8460명 중 65세 이상 4950여명이 상품권을 신청할 수 있지만, 신청자는 937명(18.9%)에 그쳤다. 경북도내 다른 시군 상황도 비슷하다. 울진군은 총사업비 6241만원으로 대상자 1248명 중 127명(10.1%), 영덕군은 6100여만원으로 1220명 중 61명(5%)만 신청했다.
가장 큰 문제는 제도 인지도가 극히 낮다는 점이다. 경북도내 대다수 어르신들은 상품권 제도 자체를 모르고 있다. 경주시 사정동에 사는 박모(65)씨는 “얼마 전 골프 연습장에 가서 상품권 이야기를 듣고 처음 알았다”며 “주변 친구들과 어르신들에게 물어보니 아는 사람이 거의 없었다”고 말했다.
이용 환경도 불편하다. 종이 상품권이 아닌 모바일 기반으로만 사용할 수 있어 스마트폰 사용에 익숙하지 않은 고령층에게는 접근성이 떨어진다. 더욱이 결제도 제로페이 가맹점에서만 가능해 실제 사용할 수 있는 장소가 극히 제한적이다. 현재 제로페이 가맹 스포츠시설은 전국에 약 4만3000곳이다.
경주시민 황모(66)씨는 “1차 5만원, 2차에 10만원을 받았는데 써먹을 곳이 없다”며 “사용처가 탁구장, 당구장, 골프연습장 등 스포츠 관련 시설인데 수소문해봐도 상품권을 취급하는 곳이 없었다”고 지적했다. 또 “전국 어디서나 쓸 수 있다고 하는데 65살 넘은 고령자가 전국을 다니며 체육 시설을 이용할 수 있는 여유가 있는지 의문”이라고 덧붙였다.
경주시 관계자는 “국가 정책이 현장의 상황이나 자치단체 현실을 충분히 반영 못해 아쉽다”며 “어르신들이 실제로 이용할 수 있는 구조를 갖추지 못한 점이 문제”라고 밝혔다.
