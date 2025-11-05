코오롱 우정선행상 대상에 ‘키즈유나이티드’
대학생 연합 동아리, 환아들 도와
코오롱그룹 오운문화재단은 제25회 우정선행상 대상에 20여년간 병상에 있는 어린이들의 학습과 정서 지원에 힘써온 대학생 연합 교육봉사 동아리 ‘키즈유나이티드’를 선정했다고 4일 밝혔다(사진).
키즈유나이티드는 2004년 대학생 한 명이 서울대병원을 찾아가 입원 중인 아이들을 위해 봉사하겠다고 뜻을 밝힌 데서 시작해 지금까지 활동을 이어오고 있다. 초기의 미술치료 수업에서 현재는 여러 학교와 다양한 전공의 대학생 70∼80명이 참여하는 단체로 발전했다.
우정선행상은 고(故) 이동찬 코오롱 선대회장의 호 ‘우정(牛汀)’을 따서 2001년 제정한 상이다. 이웅열 명예회장은 시상식에서 “누군가의 삶을 밝히고 많은 이들에게 울림을 주는 선행으로 우리 사회가 더욱 살맛 나는 세상으로 물들여가고 있다”며 “우정선행상이 앞으로도 따뜻한 선순환의 한 축이 되도록 최선을 다하겠다”고 말했다.
권지혜 기자
