부끄러운 대구 공직사회… 비위 혐의 공무원·구의원 줄줄이 송치
북구청 환경공무직 채용 비리
지방의회 국외출장비 허위 청구
대구 공직자들이 비위 혐의로 검찰 조사를 받게 됐다.
대구경찰청 반부패·경제범죄수사대는 북구청 환경 공무직 채용 비리 의혹과 관련해 배광식 북구청장과 공무원 5명 등 6명을 청탁금지법 위반 혐의로 검찰에 불구속 송치했다고 4일 밝혔다. 환경 공무직 응시 과정에서 허위 서류를 제출한 혐의를 받고 있는 합격자 A씨도 위계공무집행방해 혐의로 불구속 송치했다.
경찰에 따르면 배 구청장과 북구청 환경복지국 자원순환과, 인사 관련 부서 소속 공무원 5명 등 6명은 지난해 9~11월 진행된 북구청 환경 공무직 채용 과정에서 특정인이 합격할 수 있도록 업무 담당자 등에 부당한 청탁을 행사하거나 이를 실행한 혐의 등을 받고 있다.
당시 환경 공무직 공모에서 최종 합격한 인원은 5명이며 경찰은 이 중 2명이 채용 비리에 연루된 것으로 파악하고 있다. 수사 과정에서 배 구청장이 합격자 가운데 1명에 대해 인사 청탁을 한 혐의도 추가됐다.
경찰은 국민권익위원회로부터 수사 의뢰를 받고 지난 4월 수사에 착수했으며 그동안 배 구청장 집무실과 자원순환과 등에 대한 압수수색을 벌였다.
대구경찰청 반부패·경제범죄수사대는 또 지방의회 공무 국외출장비 허위 청구 의혹과 관련해 구의원 등 22명을 업무상 배임 등의 혐의로 검찰에 불구속 송치했다. 대구지역 구의원 1명, 의회 공무원 13명, 여행사 관계자 8명이다. 2022년 9월부터 지난해 6월까지 공무국외 출장 시 항공운임을 부풀리는 수법으로 출장비를 허위·과다 청구해 지방의회별로 146만~1270만원(3800만원 상당)의 재산상 손해를 입힌 혐의를 받고 있다.
수사를 받은 지방의회는 대구시의회와 대구 동구·서구·북구·달서구·군위군 의회 등 6곳이다. 이 중 의회 공무원이 관여한 혐의가 있는 곳은 4곳(동·서·달서·군위)이다. 나머지 2곳은 여행사 직원들만 관여한 것으로 조사됐다.
경찰은 특정인을 신임 교수로 채용하기 위해 부정행위를 한 혐의(위계공무집행방해)로 경북대 교수 A씨 등 4명도 검찰에 불구속 송치했다.
대구=최일영 기자 mc102@kmib.co.kr
