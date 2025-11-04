시사 전체기사

LG CNS, 인니 기업 클라우드 ERP 사업 수주

입력:2025-11-04 00:18
LG CNS가 인도네시아 코린도그룹의 전사적자원관리(ERP) 시스템을 클라우드 ERP로 전환하는 사업을 수주했다. LG CNS가 ERP 시스템 개발사인 SAP의 ‘아태지역 전략 서비스 파트너(RSSP)’로 합류한 후 동남아시아 지역에서 거둔 첫 성과다.

LG CNS는 코린도그룹이 기존 온프레미스(설치형) 환경에서 사용하던 ERP 시스템을 클라우드 기반의 최신 솔루션으로 전환한다. 이를 통해 코린도그룹은 인프라 관리 부담을 줄이고 검증된 글로벌 표준 업무 프로세스를 도입해 사업 효율성을 높일 수 있을 것으로 예상된다.

최근 글로벌 기업들은 온프레미스형 ERP 시스템을 클라우드로 전환하거나 재구축하는 추세다. LG CNS는 ERP 컨설팅부터 구축·운영·고도화까지 전 주기를 아우르는 서비스를 제공하고 있으며, 인공지능(AI) 기반 업무 자동화도 지원하며 시장을 확대하고 있다.

박선영 기자

