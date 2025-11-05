1595가구 대단지·지하철 1호선 초역세권
신영 ‘지웰 엘리움 양주 덕계역’ 선착순 분양
전용 49~122㎡… 중도금 납입 전 전매 가능
신영이 경기도 양주 덕계동 152번지 외 10필지 일원에 ‘지웰 엘리움 양주 덕계역’(투시도)을 선착순 분양 중이다.
단지는 지하 4층~지상 39층, 10개 동, 전용 49~122㎡ 1595가구 규모다. 시공은 대방산업개발이 맡았다. 계약금 1차 500만원 정액제 및 계약금 2차 무이자 대출을 통해 부담을 낮췄고, 계약 조건 안심보장제를 실시해 향후 분양조건이 변경돼도 소급해 동일한 계약 조건을 적용받을 수 있다. 발코니 확장을 선택하면 유리 난간이 무상 제공된다. 중도금 납입 전 전매도 가능하다.
단지는 수도권전철 1호선 덕계역이 도보 5분 거리 역세권이다. 양주 옥정과 회천을 잇는 회천남로를 비롯해 3번 국도, 수도권 제2순환고속도로 양주IC 등이 인접했다. 회천새봄초(2026년 9월 예정), 회천4중학교(2027년 3월 예정), 양주2고등학교(2027년 3월 예정) 등이 도보권이고 덕계역 학원가도 가깝다.
키즈라운지와 연계된 북카페, 1인 독서실, 어린이집, 돌봄센터, 맘스스테이션 등 편의 시설과 피트니스, 스크린골프를 갖춘 골프연습장, 건식사우나가 포함된 샤워룸 등이 마련된다. 견본주택은 경기도 양주 고읍동 61-2번지다. 입주는 2029년 4월 예정이다.
권중혁 기자
