‘대장동 개발 비리’ 김만배·유동규 징역 8년… 5명 법정구속

남욱 4년·정영학 5년·정민용 6년

기소 4년만에 1심 선고 모두 중형

법원 ‘李대통령 연관성’ 판단 안해

대장동 개발 비리 의혹으로 재판에 넘겨진 남욱(왼쪽) 변호사와 유동규 전 성남도시개발공사 기획본부장이 31일 서울중앙지법에서 열린 1심 선고 공판에 출석하고 있다. 연합뉴스

‘대장동 개발 비리 의혹’에 연루된 민간업자들이 1심에서 중형을 선고받고 모두 법정구속됐다. 의혹 핵심 인물인 화천대유자산관리 대주주 김만배씨와 유동규 성남도시개발공사 전 기획본부장은 징역 8년을 선고받았다. 2021년 10월 첫 기소 이후 약 4년 만에 내려진 판결이다. 재판부는 당시 성남시장이었던 이재명 대통령의 개입 여부에 관해서는 판단을 내리지 않았다.



서울중앙지법 형사합의22부(재판장 조형우)는 31일 업무상 배임 등 혐의로 기소된 김씨와 유 전 본부장에게 징역 8년, 남욱 변호사에게 징역 4년, 정영학 회계사에게 징역 5년, 정민용 변호사에게 징역 6년을 선고했다. 재판부는 김씨에게 추징금 428억165만원, 유 전 본부장에게 벌금 4억원·추징금 8억100만원, 정 변호사에게 벌금 38억원·추징금 37억2200만원을 선고했다. 재판부는 ‘도망의 염려’를 이유로 피고인 모두를 법정구속했다.



재판부는 “예상이익의 절반에 미치지 못하는 확정이익을 정한 공모 과정을 그대로 체결해 (성남도시개발)공사로 하여금 정당한 이익을 취득하지 못하게 하고, 나머지 이익을 내정된 사업자들이 독식하게 하는 재산상 위험을 초래했다”며 “위험이 실제 현실화돼 지역주민이나 공공에 돌아갔어야 할 막대한 택지개발 이익이 민간업자들에게 배분됐다”고 질타했다. 김씨 등 민간업자들과 유 전 본부장은 대장동 개발 사업과 관련해 화천대유에 유리하도록 공모 지침서를 작성해 화천대유가 참여한 ‘성남의뜰’ 컨소시엄이 우선 협상자로 선정되도록 해 7886억원의 부당이익을 챙기고, 성남도시개발공사에 4895억원의 손해를 끼친 혐의 등으로 2021년 10~12월 재판에 넘겨졌다. 앞서 검찰은 김씨에게 징역 12년과 추징금 6112억원, 유 전 본부장에게 징역 7년과 벌금 17억원·추징금 8억5000만원을 각각 구형했다.



이번 사건은 2021년 10월 기소된 이후 190여차례 재판을 거쳤다. 법관 인사로 공판 갱신 절차만 세 차례 이뤄졌다. 기록이 방대하고 쟁점도 복잡해 법원에 제출된 수사·재판 기록은 25만쪽에 달한다.



재판부는 해당 사건의 이재명 대통령 관여 여부에 대해 직접적인 판단을 내리진 않았다. 재판부는 유 전 본부장이 “실질적 영향력을 행사했지만, 수뇌부가 결정하는 데 있어 중간 관리자 역할만 했다”고 밝히면서도 구체적인 지시자를 판단하지 않았다. 이어 “유 전 본부장이 민간업자 사이 조율한 내용을 수뇌부로부터 승인받았다”며 윗선 개입의 여지만 열어뒀다.



당시 성남시장으로 사업의 최종 결정권자였던 이 대통령은 이 사건으로 별도 기소됐지만, 대통령의 불소추특권에 따라 당선 후 재판이 사실상 정지된 상태다. 재판부는 대선을 앞둔 지난 3월 이 대통령을 증인으로 소환했지만 다섯 차례 불출석했다. 현재는 정진상 전 민주당 정무조정실장에 대한 재판만 진행 중이다.



박재현 윤준식 기자 jhyun@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ ‘대장동 개발 비리 의혹’에 연루된 민간업자들이 1심에서 중형을 선고받고 모두 법정구속됐다. 의혹 핵심 인물인 화천대유자산관리 대주주 김만배씨와 유동규 성남도시개발공사 전 기획본부장은 징역 8년을 선고받았다. 2021년 10월 첫 기소 이후 약 4년 만에 내려진 판결이다. 재판부는 당시 성남시장이었던 이재명 대통령의 개입 여부에 관해서는 판단을 내리지 않았다.서울중앙지법 형사합의22부(재판장 조형우)는 31일 업무상 배임 등 혐의로 기소된 김씨와 유 전 본부장에게 징역 8년, 남욱 변호사에게 징역 4년, 정영학 회계사에게 징역 5년, 정민용 변호사에게 징역 6년을 선고했다. 재판부는 김씨에게 추징금 428억165만원, 유 전 본부장에게 벌금 4억원·추징금 8억100만원, 정 변호사에게 벌금 38억원·추징금 37억2200만원을 선고했다. 재판부는 ‘도망의 염려’를 이유로 피고인 모두를 법정구속했다.재판부는 “예상이익의 절반에 미치지 못하는 확정이익을 정한 공모 과정을 그대로 체결해 (성남도시개발)공사로 하여금 정당한 이익을 취득하지 못하게 하고, 나머지 이익을 내정된 사업자들이 독식하게 하는 재산상 위험을 초래했다”며 “위험이 실제 현실화돼 지역주민이나 공공에 돌아갔어야 할 막대한 택지개발 이익이 민간업자들에게 배분됐다”고 질타했다. 김씨 등 민간업자들과 유 전 본부장은 대장동 개발 사업과 관련해 화천대유에 유리하도록 공모 지침서를 작성해 화천대유가 참여한 ‘성남의뜰’ 컨소시엄이 우선 협상자로 선정되도록 해 7886억원의 부당이익을 챙기고, 성남도시개발공사에 4895억원의 손해를 끼친 혐의 등으로 2021년 10~12월 재판에 넘겨졌다. 앞서 검찰은 김씨에게 징역 12년과 추징금 6112억원, 유 전 본부장에게 징역 7년과 벌금 17억원·추징금 8억5000만원을 각각 구형했다.이번 사건은 2021년 10월 기소된 이후 190여차례 재판을 거쳤다. 법관 인사로 공판 갱신 절차만 세 차례 이뤄졌다. 기록이 방대하고 쟁점도 복잡해 법원에 제출된 수사·재판 기록은 25만쪽에 달한다.재판부는 해당 사건의 이재명 대통령 관여 여부에 대해 직접적인 판단을 내리진 않았다. 재판부는 유 전 본부장이 “실질적 영향력을 행사했지만, 수뇌부가 결정하는 데 있어 중간 관리자 역할만 했다”고 밝히면서도 구체적인 지시자를 판단하지 않았다. 이어 “유 전 본부장이 민간업자 사이 조율한 내용을 수뇌부로부터 승인받았다”며 윗선 개입의 여지만 열어뒀다.당시 성남시장으로 사업의 최종 결정권자였던 이 대통령은 이 사건으로 별도 기소됐지만, 대통령의 불소추특권에 따라 당선 후 재판이 사실상 정지된 상태다. 재판부는 대선을 앞둔 지난 3월 이 대통령을 증인으로 소환했지만 다섯 차례 불출석했다. 현재는 정진상 전 민주당 정무조정실장에 대한 재판만 진행 중이다.박재현 윤준식 기자 jhyun@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지