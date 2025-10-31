李대통령 “국제질서 중대 변곡점… 협력·연대가 해답”

정상회의 개막… 제1세션 개회사

“AI혁명은 위기이자 가능성 선사

화백정신은 조화와 상생 심포니”

이재명 대통령이 31일 경북 경주시 경주화백컨벤션센터에서 열린 2025 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의 제1세션에 참석해 개회사를 하고 있다. 이 대통령은 “협력과 연대만이 우리를 더 나은 미래로 이끄는 확실한 해답”이라고 말했다. 대통령실 제공

이재명 대통령은 “우리는 모두 국제질서가 격변하는 중대한 변곡점 위에 서 있다”며 “협력과 연대만이 우리를 더 나은 미래로 이끄는 확실한 해답”이라고 밝혔다. 보호무역주의로 인한 글로벌 교역·투자 위축 상황에서 이를 극복하기 위한 아시아태평양경제협력체(APEC) 국가의 역내 협력 필요성을 강조한 것이다.



이 대통령은 31일 경주 화백컨벤션센터에서 개막한 APEC 정상회의 제1세션 개회사에서 “자유무역 질서가 거센 변화를 맞이해 글로벌 경제 불확실성이 심화하고, 무역 및 투자 활성화의 동력이 떨어지고 있다”며 이같이 밝혔다.



이 대통령은 “인공지능(AI)으로 대표되는 기술 혁명은 우리에게 전례 없는 위기이자 가능성을 선사한다. 쉽지 않은 도전이지만 APEC이 걸어온 여정에 지금의 위기를 헤쳐갈 답이 있다”며 “각자의 국익이 걸린 일이기에 우리가 언제나 같은 입장일 수 없다는 건 분명하지만, 힘을 합쳐 공동 번영을 이뤄내야 한다는 궁극의 목표 앞에서 우리는 함께할 수 있다”고 강조했다.



이 대통령은 행사장 명칭을 거론한 뒤 “화백 정신은 일치단결한 생각을 강요하지 않는다. 서로 다른 목소리가 어우러져 만들어내는 화음의 심포니를 추구하며 조화와 상생의 길을 찾는다”고 설명했다. 그러면서 “조화와 화합으로 번영을 일궈낸 천년고도 경주에서 함께 미래로 도약할 영감과 용기를 얻어가길 기대한다”고 덧붙였다.



이 대통령은 세션에 앞서 각국 정상을 직접 영접했다. 정상 중 마지막으로 입장한 시진핑 중국 국가주석을 맞아 이 대통령은 “환영한다”며 악수를 나눴고, 시 주석은 “안녕하십니까”라며 화답했다. 시 주석은 “경주가 아주 오랜 역사를 가진 도시라고 들었다. 매우 인상적이고 좋은 곳”이라고 감상을 전했다.



이 대통령은 정상회의 시작 전 시 주석에 환영의 의미로 갓 만든 황남빵을 한식 보자기에 포장해 ‘경주의 맛을 즐기시길 바란다’는 메시지와 함께 전달했다고 한다. 중국 측 대표단에도 황남빵 200상자가 전달됐다. 이에 시 주석은 이 대통령에 “황남빵을 맛있게 먹었다”며 감사의 뜻을 표했다고 한다. 이 대통령은 다른 국가 대표단에도 황남빵을 선물하라고 조현 외교부 장관에 지시했다고 강유정 대통령실 대변인이 전했다.



이 대통령은 크리스탈리나 게오르기에바 국제통화기금(IMF) 총재와도 접견하고 “저성장 원인이 양극화에 있기에, 포용성장을 추진함으로써 양극화 해소와 지속 성장을 달성할 수 있다”고 말했다. 이어 “포용성장을 추진할 경우 단기적으로 손해를 보는 일부 그룹 저항으로 개별 국가에서 이 정책을 실현해 나가는 데 어려움이 있다”며 “IMF 등 국제금융기구에서 포용성장이 중장기적으로 국가 전체에 도움이 된다는 연구를 많이 해달라”고 당부했다. 게오르기에바 총재는 “내년 3월 IMF가 주최하는 컨퍼런스에서 포용성장에 대한 특별 세션을 만들겠다”고 화답했다.



경주=이동환 기자 huan@kmib.co.kr



