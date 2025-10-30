시사 전체기사

이 대통령 “미래지향적 협력”… 다카이치 “중요한 이웃 나라”

입력:2025-10-30 23:58
수정:2025-10-31 00:14
공유하기
글자 크기 조정

첫 상견례… 셔틀외교 지속에 공감대
李 “日 찾을 차례” 다카이치 “곧 뵙자”

이재명 대통령이 30일 경북 경주에서 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의 참석차 방한한 다카이치 사나에 신임 일본 총리와 첫 양자회담을 하기 전 악수하며 기념촬영을 하고 있다. 경주=김지훈 기자

이재명 대통령과 다카이치 사나에 신임 일본 총리가 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의가 열리는 경북 경주에서 처음 마주했다. 이 대통령은 “문제와 과제가 있다면 문제는 문제대로 풀고 과제는 과제대로 해 나가야 한다”며 과거사와 미래협력적 관계를 투트랙으로 풀겠다는 뜻을 재확인했다. 다카이치 총리도 “일·한·미 간 공조 중요성은 더욱 증대되고 있다”며 협력 의지를 강조했다.

이 대통령은 30일 경주 화백컨벤션센터에서 열린 한·일 정상회담 모두발언에서 “일본 역사상 첫 여성 총리시라는데, 그에 대해 각별한 의미를 부여하고 진심으로 축하드린다”며 인사를 건넸다. 이어 “격변하는 국제 정세, 통상 환경 속에서 한국과 일본은 이웃 국가이자 공통점이 참으로 많은 나라”라며 “그래서 양국이 그 어느 때보다 미래지향적인 협력을 강화해야 할 때”라고 강조했다.

다카이치 총리는 “일본과 한국은 서로에게 중요한 이웃 나라”라며 “지금의 전략 환경 아래 일·한 관계, 일·한·미 간 공조의 중요성은 더욱 증대되고 있다고 생각한다”고 말했다. 그러면서 “셔틀 외교도 잘 활용하면서 저와 이 대통령 사이에 잘 소통해 나갈 수 있으면 좋겠다”고 덧붙였다. 양 정상은 첫 대면인 만큼 구체적인 현안은 논의하지 않았다.

이 대통령과 이시바 시게루 전 일본 총리가 복원한 셔틀외교에 대해서는 양측 모두 이행 의지를 재확인했다. 다카이치 총리가 모두발언에서 셔틀외교를 언급하자 이 대통령은 이어진 비공개 회동에서 “셔틀외교 순서상 이제 대한민국이 일본을 방문할 차례다. 수도 도쿄가 아닌 지방 도시에서 뵙기를 바란다”고 말했다. 다카이치 총리도 “이 대통령을 곧 뵙기 바란다”고 답했다.

과거사에 대한 직접적인 언급은 없었다는 것이 대통령실의 설명이다. 이 대통령은 지난달 이시바 전 총리를 만나 “과거를 직시하되 미래지향적 협력을 계속해 나가야 한다”고 말한 바 있다. 과거사 문제와 한·일 협력을 투트랙으로 동시에 추진하겠다는 의미다.

이 대통령이 강경보수 성향의 다카이치 총리와 우호적으로 회담을 마침에 따라 일본 새 내각과도 긍정적인 관계를 이어갈 수 있는 발판을 마련했다는 평가다. 다만 다카아치 총리가 국내 정치 이슈로 극우적 언행에 나설 경우 과거사 문제가 언제든 수면 위로 떠 오를 수 있다.

이 대통령은 앞서 마크 카니 캐나다 총리와의 정상회담에서 안보·국방 분야의 공동성명을 발표하고 ‘군사·국방 비밀정보보호 협정’을 체결했다.

경주=최승욱 윤예솔 기자

applesu@kmib.co.kr

경주=최승욱 윤예솔 기자 applesu@kmib.co.kr

GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한
오늘의 추천기사
젠슨 황·이재용·정의선 ‘깐부회동’…소맥 원샷하고 선물 나눔
“트럼프, ‘신라 금관’에 진심 흥분한 듯”…전문가 분석
트럼프, 경주 힐튼 가자마자 “치즈버거에 케첩 많이요”…남김없이 ‘싹싹’
김영훈 노동장관 “런베뮤, 무관용 원칙으로 엄정 대응”
[단독] 트럼프 “우린 대통령제, 한국 핵잠 도입 완전히 동의”…전격 승인 배경은
법원 “뉴진스, 어도어 남아야”…뉴진스 “즉각 항소”
[속보] 李대통령 “핵문제 해결 위해 中 역할 필요”
고1 영어시험이 美대학 수준… 선행 사교육 부추기는 학교
국민일보 신문구독