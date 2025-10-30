시사 전체기사

[포토] 김민석 총리 K테크 쇼케이스 방문

입력:2025-10-30 20:51
김민석 국무총리가 30일 경주 엑스포공원 에어돔에 마련된 'K-테크 쇼케이스'를 방문해 현대자동차그룹관을 살펴보고 있다.

경주=윤웅 기자

