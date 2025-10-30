한국 블록체인 기술이 금융 혁신 이끈다… “스테이블코인으로 글로벌 금융 재설계”
두나무, APEC 디지털자산 포럼 주최
오경석 대표 “혁신 선도” 포부 밝혀
스테이블코인이 단순 기술 혁신 수준이 아닌 글로벌 금융 패러다임을 근본적으로 재설계하는 토대가 될 것이라는 글로벌 전문가의 전망이 나왔다. 국내 최대 가상자산 거래소 업비트 운영사 두나무는 이 같은 변화에 발맞춰 세계 금융 혁신을 선도하는 기업으로 진화하겠다는 포부를 밝혔다.
마이클 케이시 미국 매사추세츠공과대학(MIT) 미디어랩 디지털화폐 이니셔티브 수석 고문은 30일 경주예술의전당 원화홀에서 열린 아시아태평양경제협력체(APEC) 최고경영자(CEO) 서밋 ‘퓨처테크포럼: 디지털 자산’ 기조연설에서 “인공지능(AI) 시대에 접어들며 인류는 거대한 선택에 직면하고 있다”며 “스테이블코인 등 블록체인 기반 화폐와 AI의 결합이 금융 인프라 패러다임을 근본적으로 바꾸는 핵심이 될 것”이라고 말했다.
케이시 고문은 개인의 선호와 관계없이 미래는 사람 대신 AI 에이전트 간 거래가 이뤄지는 시대가 될 것으로 예측했다. 이때 사용되는 돈이 바로 블록체인 기반의 디지털 화폐다. 그는 “AI에게는 ‘프로그래머블 머니’(특정 조건을 충족하면 자동 결제가 이뤄지는 디지털 화폐 결제 시스템)가 필요하다”며 “궁극적으로 화폐는 소프트웨어가 돼야 한다”고 말했다.
이번 포럼을 주최한 두나무는 국내 디지털 자산 산업을 대표해 글로벌 협력 논의를 주도했다. 국가 핵심 산업을 주제로 하는 CEO 서밋 퓨처테크포럼에 디지털 자산이 조선, 방산, AI와 함께 이름을 올렸다는 점에서 더욱 이목을 끌었다. 오경석 두나무 대표는 “최근 한국 정부는 스테이블코인과 디지털 자산에 대한 적극적인 지원을 이어가고 있다”며 “디지털 자산과 전통 금융 간 융합에 있어 한국의 접근법이 다소 보수적으로 보일 수 있지만 이는 새로운 시대의 중요성을 파악하는 시간이자 결국 책임감 있는 혁신을 가능케 하는 과정”이라고 설명했다.
그는 이어 “한국이 지속가능한 혁신을 위한 올바른 분위기를 조성하는 것이 다른 국가에도 도움이 될 것”이라고 말했다. 마이클 호 아메리칸 비트코인 CEO도 “한국이 국경 간 표준을 설정하는 데 진정한 리더 중 하나가 될 수 있다고 믿는다”고 평가했다.
디지털 자산의 고질적인 보안 문제에 대한 대책도 논의됐다. 오 대표는 “두나무는 AI 모니터링을 통해 실시간으로 사기 범죄 등을 감지할 수 있는 자금세탁방지(AML) 및 이상거래탐지시스템(FDS)을 구축했다”며 “안전한 디지털 자산 관리가 가능한 기관용 수탁 서비스도 마련돼 있다”고 말했다. 그는 이 같은 성과가 전 세계적으로도 최고 수준이라고 자신했다.
개발도상국, 저소득층 등 비금융권에 대한 포용성 역시 디지털 자산의 장점으로 꼽혔다. 이사벨 채터튼 아시아개발은행(ADB) 부국장은 “13억명의 성인이 전통 금융 서비스에 접근할 수 없지만 성인의 84%는 인터넷에 연결할 수 있는 스마트폰을 보유하고 있다”며 “누구나 사용 가능한 블록체인 기반의 금융 플랫폼은 포용적 금융을 위한 엄청난 기회를 제공한다”고 말했다.
