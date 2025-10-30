中 보복조치만 철회하고 관세 깎아… 美는 되레 희토류 치명적 약점 부각
양국 협상과정 득실 따져보니
CNN “어떤 결과든 시 주석 승리”
도널드 트럼프 미국 대통령은 30일 시진핑 중국 국가주석과의 정상회담 결과에 대해 만족감을 드러냈지만 이번에 미국이 얻어낸 것은 많지 않다. 오히려 중국과 협상하는 과정에서 치명적인 약점들을 드러냈다.
미국이 대중국 ‘펜타닐 관세’를 기존 20%에서 10%로 10% 포인트 낮춰주는 대가로 얻은 것은 중국의 ‘희토류 수출 통제 1년 유예’와 ‘미국산 대두 수입 재개’다. 이 두 가지는 모두 지난 4월 미국이 관세전쟁을 시작한 이후 중국이 취한 보복 조치들이다. 이를 철회하는 대가로 관세를 10% 포인트 낮춤으로써 중국 기업들은 대미 수출 부담을 덜게 됐다.
미국은 대중국 상호관세 24% 부과 유예 1년 연장, 지난달 29일 발표해 완성차 업체 가동 중단 위기를 불러온 ‘수출 통제 50% 관통 규칙’ 1년간 시행 중단, 중국의 해운·물류·조선업에 대한 ‘301조 조사’ 조치 1년간 중단도 약속했다. 중국은 각각의 조치에 대한 보복을 철회한 것 외에는 양보한 게 없다.
중국은 이번 무역전쟁 중 희토류와 대두 농가 같은 미국과 트럼프 행정부의 약점을 정확하게 공략했다. 고율관세를 무기로 우방국들까지 힘으로 밀어붙이던 미국이 중국 앞에선 꼬리를 내리곤 했다. 중국이 희토류 수출을 중단하면 미국의 공장들이 멈추고, 미국산 대두 수입을 재개하지 않으면 트럼프 정권의 핵심 지지층인 대두 농가가 막대한 손실을 볼 수밖에 없기 때문이다.
중국의 가장 큰 소득은 미국과의 무역전쟁에서 중국이 장악한 희토류 등 공급망의 위력을 다시 한번 확인한 점이다. 이를 통해 중국은 미국의 어떤 압박에도 맞설 수 있는 초강대국으로서 위상을 대내외에 과시했다. 미국과의 무역협상이 교착상태에 빠진 인도, 브라질, 캐나다 등과 비교하면 중국의 확실한 우위가 드러난다.
CNN은 이번 정상회담에 앞서 보도한 기사에서 “시 주석은 ‘중국은 협상하지만 굴복하지 않는다’는 새로운 기준을 제시했다”며 “어떤 결과가 나오든 시 주석의 승리가 될 것”이라고 전망했다.
베이징=송세영 특파원 sysohng@kmib.co.kr
