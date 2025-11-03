삼면이 바다… 한국의 페블비치에서 ‘나이스 샷’

골퍼들이 찾는 ‘더헤븐 컨트리클럽’

경기 안산시 대부도에 자리한 더헤븐 컨트리클럽은 수도권 유일의 링크스형 골프코스로, 27개 전 홀에서 바다를 조망할 수 있다. 더헤븐 컨트리클럽 제공

美 페블비치골프링크스 모티브로 2012년 개장



링크스스타일의 자연친화형… ‘다이아 코브(Dia Cove)’ 홀 시그니처



더헤븐 컨트리클럽에서 라운딩을 즐기는 골퍼들의 모습. 이상 기후에 대비해 잔디를 중지로 교체해 탄성이 좋으며, 골퍼들은 부드럽고 안정된 샷 감각을 느낄 수 있다. 더헤븐 컨트리클럽 제공

페어웨이와 러프 켄터키블루에서 중지로 교체

