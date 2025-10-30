“한국형 핵잠함은 5000t급, 4척 이상 필요”
건조까지 10년 이상 걸릴 전망
한국형 핵추진 잠수함 규모는 최소 5000t급 이상이 될 전망이다. 군은 핵추진 잠수함 건조 기간을 10년 정도로 전망하며 효율적인 운용을 위해 최소 4척 이상 필요하다고 밝혔다.
강동길 해군참모총장은 30일 오전 국회 국방위원회 종합 국정감사에서 핵추진 잠수함으로 유력한 ‘장보고Ⅲ 배치(Batch)Ⅲ’ 건조와 관련해 “결정이 난다면 10년 정도 필요하다. 결정하더라도 (건조 완료는) 2030년대 중반 이후가 될 것”이라고 밝혔다. 그러면서 “핵추진 잠수함은 5000t급 이상이 될 것”이라고 말했다.
장보고Ⅲ 배치Ⅲ는 해군의 잠수함 확보 사업에 따라 건조가 계획된 함정이다. 연료만 바꾸면 핵추진 잠수함으로 운용하기에 가장 적합하다는 평가를 받는다. 전날 한·미 정상회담에서 잠정적 합의가 있었던 만큼 장보고Ⅲ 배치Ⅲ가 첫 한국형 핵추진 잠수함이 될 가능성이 크다.
우리 군은 이전부터 핵추진 잠수함 도입 가능성을 열어두고 확보 사업을 계획했다. 안규백 국방부 장관은 “여러 여건을 이미 갖춰놨고 마지막에 연료가 필요했다”며 “미국 협조를 받아서 완결점을 이뤘다”고 말했다.
다만 핵추진 잠수함을 우리가 자체적으로 운용한 적이 없어 미국과의 협의가 관건이 될 전망이다. 연료 외에도 내부 장비, 원자로, 잠수함 운용 방법 등 여러 면에서 미국의 도움이 필요하다. 유지훈 한국국방연구원 연구위원은 “미국이 우리의 핵추진 잠수함 개발과 관련해 계속 주도권을 가지려 할 것”이라며 “공동 협력이 얼마나 잘되느냐에 따라 사업 기간을 줄일 수 있다”고 말했다.
군은 핵추진 잠수함을 4척 이상 확보하는 것을 목표로 하고 있다. 안 장관은 “해군과 협의해야겠지만 4척 이상은 있어야 하지 않을까 싶다”고 말했다. 2대를 상시 운용하고 나머지 2대는 정비 또는 대기하는 방식이다. 안 장관은 미국 필라델피아 조선소에서 핵추진 잠수함이 건조되는 방향에 관해선 “한·미 간 추가 논의를 반드시 해야 할 것”이라고 밝혔다.
박준상 기자 junwith@kmib.co.kr
