국힘 “무소속 출마 원천 차단… 지지층 결집 유도”

[정치 언박싱]

경선원칙으로‘탈당 명분’ 없애

빠른 공천으로 조기에 눈도장

당 지선 TF ‘가이드라인’ 공유



국민의힘이 내년 6·3 지방선거에 ‘조기 공천’과 ‘경선 원칙’이라는 2가지 내부 기준을 세운 것으로 파악됐다. 최대한 서둘러 유권자에게 눈도장을 찍게 하고, 무소속 출마를 차단해 지지층을 결집하겠다는 의도다.



국민의힘 지방선거총괄기획단 핵심 관계자는 30일 통화에서 “내년 지선의 경우 공천을 최대한 빨리하려고 노력하기로 했다”며 “경선도 많이 붙이면 붙일수록 좋기 때문에 기본적으로 경선을 원칙으로 할 것”이라고 말했다. 지선 가이드라인을 만드는 지선기획단과 선출직 공직자 평가 혁신 태스크포스(TF)는 지난 29일 연석회의를 열어 이런 내용을 공유한 것으로 전해졌다.



국민의힘이 이런 방침을 세운 것은 흥행 효과를 선점하기 위해서다. 이재명정부 출범 후 첫 선거지만 보수로서는 여러 악재가 겹치면서 기반이 약해진 상황이다. 10·15 부동산 규제 대책에 대한 반발 여론의 반사이익도 얻지 못하고 있다.



공천 혁신 TF 관계자는 “빠른 공천과 활발한 경선을 통해 그나마 흥행을 꾀할 수 있다”며 “조기 공천을 통해 예비후보 선거 비용을 절감하는 효과도 있다”고 설명했다. 국민의힘은 지난 22대 총선 당시 ‘김건희 특검법’ 이탈표 상황과 맞물려 선거 한 달 전까지 공천을 마무리 짓지 못했었다. 이번엔 경쟁력 있는 후보를 조기 발탁하고 선거 운동을 할 충분한 시간도 확보해주겠다는 것이다.



경선 원칙은 무소속 후보 출마를 차단하려는 의도다. 지선기획단 관계자는 “무소속으로 나와 표를 분산시키는 ‘튀는 행동’을 방지하기 위한 차원에서 경선 원칙으로 의견이 모였다”고 설명했다. 당내 경선을 치른 후보는 무소속 후보로 출마할 수 없다.



국민의힘은 공천 평가 기준 등을 도입해 시스템 공천도 최우선한다는 계획이다. 공천 혁신 TF는 11월 중순 공천 평가 기준을 발표하고, 최소한의 강제성 확보를 위해 당헌·당규 개정을 목표로 하고 있다. TF 관계자는 “과거에는 평가 시스템이 아예 없었다”며 “당 기여도를 다각적 방법으로 측정해 최소 기준을 만들 것”이라고 말했다.



이강민 기자 river@kmib.co.kr



