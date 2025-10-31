허윤홍 GS건설 대표 “안전 없이 성장 없다”
허윤홍(사진) GS건설 대표는 30일 서울 강남구 GS타워에서 열린 상생협력행사 ‘그랑 파트너스 피에스타’에서 “협력사는 단순히 비즈니스 파트너가 아닌 GS건설의 고객이자 동반자”라며 “신뢰와 협력을 바탕으로 상생의 길을 이어가겠다”고 밝혔다.
허 대표는 이재명정부의 핵심 국정 과제인 ‘안전’을 강조하며 협력사 대표들에게 안전 관리를 당부했다. 허 대표는 “안전 없는 성장은 없다”며 “급변하는 환경 속에서 안전·상생·정도경영의 가치를 중심으로 협력한다면 어떤 위기에도 흔들림 없이 동반성장 할 수 있을 것”이라고 말했다. GS건설은 협력사의 현장 안전관리를 독려하기 위해 산업안전보건관리비 선지급, 안전담당자 배치 및 비용 지원, ‘찾아가는 안전혁신학교’ 프로그램 등을 진행하고 있다.
권중혁 기자 green@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사