‘제2 정주영 찾아라’ 23개 창업팀 아이템 뽐냈다
아산나눔재단 행사 14회째 맞아
아산나눔재단은 민간 최대 창업경진대회인 ‘정주영 창업경진대회 데모데이(사진)’가 지난 29일 서울 강남구 코엑스에서 개최됐다고 30일 밝혔다. 올해로 14회째를 맞은 행사다.
데모데이는 지난 6개월간 육성 과정을 거친 스타트업 중 결선에 오른 팀들을 선보이는 자리다. 총 4개 트랙 23개 창업팀이 경합을 펼쳤다.
부문별 대상에는 ‘펄스애드’(글로벌 트랙), ‘하이드로엑스팬드’(기후테크 트랙), ‘여명거리’(다양성 트랙), ‘스냅스케일’(예비창업 트랙)이 선정됐다. 이 밖에 최우수상 5팀·우수상 14팀·아마존 특별상 1팀이 선정됐다. 대회 총상금은 약 3억7000만원이다.
재단은 참여팀에 기업가정신 플랫폼 ‘마루’ 입주, 투자자 추천, 1대1 멘토링, 14억원 상당 기업제휴 혜택 등을 제공한다.
