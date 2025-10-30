시사 전체기사

[포토] 백악관 대변인과 악수

입력:2025-10-30 00:06
이재명 대통령이 29일 경북 경주 국립경주박물관에서 열린 한·미 정상회담 공식 환영식에서 도널드 트럼프 대통령 소개로 캐럴라인 레빗 백악관 대변인과 인사하며 악수를 나누고 있다. 대통령실 제공

