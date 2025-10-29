美러트닉 주재 만찬에 주요 그룹 총수 총출동
한·미 비즈니스 라운드 테이블
美는 AI·조선·방산 기업 참석
한·미 경제계를 대표하는 기업인들이 한·미 정상회담과 ‘2025 아시아태평양경제협력체(APEC) CEO 서밋’을 계기로 경주에서 대규모 회동을 가졌다. 지난 8월 미국 워싱턴DC에서 개최된 한·미 비즈니스 행사 때와 마찬가지로 국내 4대 그룹 총수들이 총출동했고, 미국 측에선 인공지능(AI)·조선 등 양국 협력이 강조되고 있는 주요 분야 기업인들이 참석했다. 미국의 관세 정책을 주도하고 있는 하워드 러트닉 상무장관이 행사를 주재했다.
29일 오후 경주예술의전당에선 한·미 기업인들이 참석하는 비즈니스 라운드 테이블 행사가 열렸다. 러트닉 장관이 주한 미국대사관을 통해 한국 기업들의 참석을 타진한 것으로 알려졌다. 양국 주요 기업인들이 모이는 비즈니스 행사는 지난 8월 워싱턴DC에서 열린 한·미 비즈니스 라운드 테이블 이후 2개월 만이다. 당시 양국 기업은 제조업 르네상스 파트너십 강화를 위한 계약 및 양해각서(MOU)를 다수 체결한 바 있다.
이날 행사에는 이재용 삼성전자 회장, 최태원 SK그룹 회장, 정의선 현대차그룹 회장, 구광모 LG그룹 회장을 비롯해 장인화 포스코홀딩스 회장, 김동관 한화그룹 부회장, 정기선 HD현대 회장, 허태수 GS그룹 회장, 조원태 한진그룹 회장, 최윤범 고려아연 회장, 박지원 두산에너빌리티 회장, 우오현 SM그룹 회장 등 국내 주요 기업 총수들이 대거 참석했다.
미국 측에선 APEC CEO 서밋 참석을 위해 방한한 맷 가먼 아마존웹서비스(AWS) 최고경영자(CEO) 등 AI, IT, 조선, 에너지, 방산, 소재 분야 CEO들이 함께 자리했다.
행사는 1부 라운드 테이블에 이어 2부 만찬으로 이어졌다. 러트닉 장관이 비즈니스 라운드 테이블과 만찬을 이끌었고 김정관 산업통상부 장관도 동석해 유대를 쌓았다. 러트닉 장관은 행사장에 입장하면서 입구에 서 있던 김 장관과 포옹하기도 했다.
재계는 한·미 관세협상이 합의점을 도출하지 못하는 상황에서 미국 측이 양국의 우호 분위기를 조성하고 기업 협력을 독려하기 위해 이번 행사를 마련했다고 보고 있다. 러트닉 장관은 이 자리에서 한국 기업들의 대규모 대미 투자에 대한 감사를 표하고 미 정부의 지원 의지를 재확인한 것으로 전해졌다. 동시에 알래스카 가스전 사업, 한·미 조선 협력 사업인 마스가(MASGA) 프로젝트, 저개발 국가에 대한 백신 사업 등에 한국 기업의 협조와 동참을 요청한 것으로 알려졌다.
경주=박상은 기자 pse0212@kmib.co.kr
