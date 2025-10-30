李 “트럼프 피스메이커” 추켜세워, 트럼프도 “우리는 좋은 친구” 화답

李 “트럼프 피스메이커” 추켜세워, 트럼프도 “우리는 좋은 친구” 화답
양국 정상 두 달여 만 회담서 찬사
이재명 대통령과 도널드 트럼프 미국 대통령은 두 달여 만에 다시 열린 정상회담에서 서로를 향해 찬사를 쏟아내며 깍듯이 예의를 표했다.
이 대통령은 29일 경북 경주 국립경주박물관에서 열린 2차 한·미 정상회담 모두발언에서 “우리 트럼프 대통령께서는 ‘처음’ 또는 ‘유일한’ 이런 단어를 많이 가지고 다니신다”며 “국빈으로 대한민국을 두 번째 방문한 유일한 분이시고, 미국 대통령으로서는 처음으로 저희가 대훈장을 수여하기에 각별한 의미가 있다”고 말했다.
이 대통령은 또 “정말로 놀라운 것은 대통령께서 취임하신 지 9개월이 됐는데 지금까지 전 세계 8곳의 분쟁지역에 평화를 가져왔다”며 “정말로 피스메이커로서의 역할을 잘하고 계시고, 거의 한 달에 한 번씩 정말로 많은 사람이 죽거나 대량 파괴가 이루어질 수 있는 문제들을 잘 해결하고 계신다”고 극찬했다. 노벨평화상을 바라는 트럼프 대통령의 분쟁 해결 능력을 높이 치켜세운 것이다.
이 대통령은 이어 “대통령께서 지금 미국을 다시 위대하게 만드는 일에 전력을 다하고 계시는데, 실제로 큰 성과가 나고 있는 것 같다”며 “제가 어젯밤에도 보니까 미국의 주가지수가 사상 최고치를 경신하고 있어서 진정한 새로운 위대한 미국이 만들어져 가고 있는 것 같다”고 칭찬했다. 그러면서 “우리 대한민국도 대미 투자 확대를 통해서, 또 대미 구매 확대를 통해서 미국의 제조업 부흥을 지원하고 조선 협력도 적극적으로 해나가도록 하겠다”고 약속했다.
트럼프 대통령도 이 대통령의 찬사에 적극적으로 화답했다. 트럼프 대통령은 “우리는 국가 간에, 또 국민 간에, 그리고 지도자 간에 좋은 관계를 갖고 있고 좋은 친구”라며 “지난번(1차 한·미 정상회담)에 우리가 함께 찍었던 사진도 보여주셨는데 그때보다도 더 좋아 보인다(looking better now)”고 말했다. 또 “우리 대통령께서 모든 역경에도 불구하고 일어나신 것에 대해 큰 치하를 드린다”며 “짧은 기간에 한국이 큰 발전을 이룬 것도 경탄을 자아내고 있다”고 말했다.
트럼프 대통령은 “오랜 기간 저희는 좋은 친구였다”며 “이 대통령은 위대한 대통령이시고 또 그렇게 기억될 것이며, 우리가 함께한다면 역사적으로서도 가장 위대한 한국 대통령으로 기억될 것”이라고 극찬했다. 특히 “이렇게 환영해 주신 것, 저에게 최초의 미국 대통령으로서 무궁화 대훈장을 서훈해 주신 것에 대해 감사드린다”며 “미국에 대해 깊은 영예를 표한 것으로 받아들인다”라고 강조했다.
경주=최승욱 윤예솔 기자 applesu@kmib.co.kr
