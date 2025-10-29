李 “핵잠수함 연료 공급을” 트럼프 “조선 마스터와 협력”

한·미 경주서 두 번째 정상회담

李, 사용후핵연료 재처리도 요청

트럼프, 관세협상 교착에 대해

“먹구름도 있지만 곧 해결될 것”

이재명 대통령과 도널드 트럼프 미국 대통령이 29일 경북 경주박물관에서 열린 한·미 정상회담 공식 환영식에서 악수하고 있다. 이 대통령이 무궁화 대훈장을 수여하고 천마총 금관 모형을 선물하자 트럼프 대통령은 “너무 아름답다”고 화답했다. 양국 정상 간 회담은 지난 8월 25일 이후 65일 만이다. 경주=김지훈 기자

이재명 대통령이 도널드 트럼프 미국 대통령과 취임 후 두 번째 정상회담을 갖고 핵추진잠수함 연료 지원을 공개적으로 요청하고 나섰다. 미국과의 관세협상이 난항을 겪는 상황에서 비교적 진전된 안보 분야의 동력을 확보하겠다는 의지로 해석된다. 트럼프 대통령은 한국을 ‘조선업의 마스터’라고 평가하며 긴밀히 협력하겠다는 뜻을 드러냈다.



이 대통령은 29일 경북 국립경주박물관에서 열린 한·미 정상회담 모두발언에서 “핵추진잠수함의 연료를 우리가 공급받을 수 있도록 결단해 달라”고 요청했다. 그러면서 “핵무기를 탑재하려는 게 아니라 잠항 능력이 부족해 북한·중국 잠수함 추적에 한계가 있는 디젤잠수함을 보완하기 위한 것”이라며 “우리 기술로 재래식 무기를 탑재한 잠수함을 건조해 한반도 해역 방어에 투입하면 미군 부담도 줄일 수 있다”고 설명했다. 미국이 요구하는 동맹 현대화와 중국 견제를 명분으로 안보적 이득을 취하기 위한 전략으로 풀이된다.



한·미 원자력협정 개정 문제에 대해서도 “이미 지지해주신 것으로 이해하지만 사용후핵연료 재처리나 우라늄 농축에 관한 실질적 협의가 진전될 수 있도록 지시해 달라”고 요청했다. 그러면서 “관련 협의가 진전되면 미국의 방위 부담 경감과 동맹의 상호 기여도 확대에 도움이 될 것”이라고 강조했다. 이 대통령은 “대한민국 군사력은 세계 5위 수준으로 평가받고 있지만 한·미동맹의 미래화를 위해 방산산업을 한층 더 육성하겠다”며 “방위비 증액과 첨단 방산 투자 확대를 통해 미국이 부담해온 역할을 일부 분담할 수 있도록 하겠다”고 덧붙였다.



트럼프 대통령 역시 조선·방산 분야에 협력하겠다는 뜻을 밝혔다. 트럼프 대통령은 “한국은 조선업의 마스터”라며 “그동안 미국 조선업이 쇠퇴했었지만 한국과 협력해 미국의 조선업 지위를 되찾을 것”이라고 말했다. 또 “방산은 가장 중요한 방어 수단이자 최고의 공격 수단”이라며 “한국과 긴밀히 협력할 것”이라고 말했다.



트럼프 대통령은 “현재 많은 산업이 미국으로 돌아오고 있다. 일본 토요타가 미국에 100억 달러를 투자하면서 고용도 창출하고 있다”면서 대미 투자 강화를 요청했다. 그러면서 “아직 완전히 정리되지 않은 먹구름 같은 부분이 있지만 곧 해결될 것으로 본다”며 교착상태인 관세협상도 간접적으로 언급했다. 앞서 김해국제공항으로 입국한 트럼프 대통령은 아시아경제협력체(APEC) 정상회의 최고경영자(CEO) 서밋 특별연설을 시작으로 1박2일간의 국빈방문 일정을 시작했다.



경주=윤예솔 기자 pinetree23@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ 이재명 대통령이 도널드 트럼프 미국 대통령과 취임 후 두 번째 정상회담을 갖고 핵추진잠수함 연료 지원을 공개적으로 요청하고 나섰다. 미국과의 관세협상이 난항을 겪는 상황에서 비교적 진전된 안보 분야의 동력을 확보하겠다는 의지로 해석된다. 트럼프 대통령은 한국을 ‘조선업의 마스터’라고 평가하며 긴밀히 협력하겠다는 뜻을 드러냈다.이 대통령은 29일 경북 국립경주박물관에서 열린 한·미 정상회담 모두발언에서 “핵추진잠수함의 연료를 우리가 공급받을 수 있도록 결단해 달라”고 요청했다. 그러면서 “핵무기를 탑재하려는 게 아니라 잠항 능력이 부족해 북한·중국 잠수함 추적에 한계가 있는 디젤잠수함을 보완하기 위한 것”이라며 “우리 기술로 재래식 무기를 탑재한 잠수함을 건조해 한반도 해역 방어에 투입하면 미군 부담도 줄일 수 있다”고 설명했다. 미국이 요구하는 동맹 현대화와 중국 견제를 명분으로 안보적 이득을 취하기 위한 전략으로 풀이된다.한·미 원자력협정 개정 문제에 대해서도 “이미 지지해주신 것으로 이해하지만 사용후핵연료 재처리나 우라늄 농축에 관한 실질적 협의가 진전될 수 있도록 지시해 달라”고 요청했다. 그러면서 “관련 협의가 진전되면 미국의 방위 부담 경감과 동맹의 상호 기여도 확대에 도움이 될 것”이라고 강조했다. 이 대통령은 “대한민국 군사력은 세계 5위 수준으로 평가받고 있지만 한·미동맹의 미래화를 위해 방산산업을 한층 더 육성하겠다”며 “방위비 증액과 첨단 방산 투자 확대를 통해 미국이 부담해온 역할을 일부 분담할 수 있도록 하겠다”고 덧붙였다.트럼프 대통령 역시 조선·방산 분야에 협력하겠다는 뜻을 밝혔다. 트럼프 대통령은 “한국은 조선업의 마스터”라며 “그동안 미국 조선업이 쇠퇴했었지만 한국과 협력해 미국의 조선업 지위를 되찾을 것”이라고 말했다. 또 “방산은 가장 중요한 방어 수단이자 최고의 공격 수단”이라며 “한국과 긴밀히 협력할 것”이라고 말했다.트럼프 대통령은 “현재 많은 산업이 미국으로 돌아오고 있다. 일본 토요타가 미국에 100억 달러를 투자하면서 고용도 창출하고 있다”면서 대미 투자 강화를 요청했다. 그러면서 “아직 완전히 정리되지 않은 먹구름 같은 부분이 있지만 곧 해결될 것으로 본다”며 교착상태인 관세협상도 간접적으로 언급했다. 앞서 김해국제공항으로 입국한 트럼프 대통령은 아시아경제협력체(APEC) 정상회의 최고경영자(CEO) 서밋 특별연설을 시작으로 1박2일간의 국빈방문 일정을 시작했다.경주=윤예솔 기자 pinetree23@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지