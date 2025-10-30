이찬진, 4억 낮춰 아파트 매각… 계약금은 ETF 투자
김윤덕 “실무진 부동산 매각 건의… 이상경 차관 사퇴 거듭 송구하다”
김윤덕 국토교통부 장관은 부동산 정책 입안자들에 대한 주택 매각 건의를 검토하겠다고 29일 밝혔다.
김 장관은 이날 국회 국토교통위원회 종합국정감사에서 김정재 국민의힘 의원이 부동산 정책을 주도한 실무진에게 주택 처분을 건의해야 한다고 지적하자 이같이 답했다. 또 김 장관은 고위 공직자의 부동산 보유를 제한하는 ‘부동산 백지신탁제도’ 도입에 대해 “취지는 긍정적으로 본다”면서도 “구체적인 제도 설계와 추진 방식은 관계 부처 협의와 의견 수렴을 거쳐 검토하겠다”고 말했다.
김 의원은 최근 ‘갭투자’(전세를 끼고 매매) 논란으로 사퇴한 이상경 전 국토1차관을 비롯해 김용범 대통령실 정책실장, 구윤철 부총리 겸 기획재정부 장관, 이억원 금융위원장, 이찬진 금융감독원장을 ‘부동산 5적’이라며 강하게 비판했다. 이들이 갭투자나 재건축 입주권 활용 등 서민 눈높이에 맞지 않는 방식으로 서울 고가 아파트를 마련했다는 것이다.
김 장관은 이 전 차관 사퇴와 관련해 “송구스럽다”며 거듭 사과했다. 그는 “국토부가 국민 눈높이에 맞지 않는 모습을 보인 데 대해서는 다시 한번 이 자리를 빌려 송구스럽고 죄송하다는 인사를 올린다”고 말했다.
이 금감원장은 서울 서초구 우면동 아파트 두 채 중 한 채를 처분하겠다고 밝힌 뒤, 직전 실거래가보다 4억원 높게 내놨다는 지적이 제기되자 호가를 22억원에서 18억원으로 낮춰 매각한 것으로 알려졌다. 이 금감원장은 이날 매각 대금 일부로 상장지수펀드(ETF)를 매수한 것으로 전해졌다. 임광현 국세청장도 이날 국정감사에서 현재 실거주하지 않는 서울 송파구 아파트와 관련해 “임대차 계약이 만료되면 실거주하겠다”고 밝혔다.
세종=김혜지 기자 heyji@kmib.co.kr
