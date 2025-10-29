30일 방한 젠슨 황 “한국 기쁘게 할 발표 있을 것”
외신 “삼성·현대와 ‘AI 빅딜’ 준비”
하이닉스 3분기 영업익 사상 최대
15년 만의 방한을 앞둔 젠슨 황(사진) 엔비디아 최고경영자(CEO)가 “한국 국민을 정말 기쁘게 할 발표가 있을 것”이라고 밝혔다. 경주 아시아태평양경제협력체(APEC) CEO 서밋 참석을 계기로 국내 주요 기업들과의 ‘빅딜’ 발표가 있을 것이라는 관측이 나온다. 엔비디아의 새로운 인공지능(AI) 칩 공급 계약 체결이 유력하게 거론된다.
황 CEO는 28일(현지시간) 미국 워싱턴DC에서 열린 엔비디아의 기술 콘퍼런스 ‘GTC 2025’에서 취재진과 만나 “삼성 SK 현대차 LG 네이버 등 한국의 모든 기업이 저의 깊은 친구이자 아주 좋은 파트너”라며 “한국을 방문할 때 한국 기업들과 함께 도널드 트럼프 대통령과 한국 국민을 정말 기쁘게 할 발표를 할 수 있을 것으로 기대한다”고 말했다. 블룸버그통신은 “엔비디아 CEO가 삼성·현대와 ‘AI 빅딜’을 준비하고 있다”고 보도했다.
국내 업계도 황 CEO가 언급한 ‘기쁜 소식’이 AI 반도체 공급 관련일 것으로 본다. 반도체 업계 관계자는 29일 “현재 주요 테크 기업들이 곳곳에 AI 데이터센터를 세우며 인프라 확보에 공을 들이고 있지만 고성능 그래픽처리장치(GPU) 공급이 절대적으로 부족한 상황”이라며 “엔비디아가 한국 기업에 공격적으로 칩을 공급하겠다고 약속하면 부담이 훨씬 덜어질 것”이라고 말했다.
황 CEO는 30일 방한해 서울 강남구 코엑스에서 열리는 자사 기념행사에 참석한 뒤 이재용 삼성그룹 회장, 정의선 현대차그룹 회장 등과 별도 회동할 것으로 알려졌다. 31일 경주에서 APEC CEO 서밋 특별연설과 기자간담회도 예정돼 있다.
이날 엔비디아를 핵심 고객사로 두고 있는 SK하이닉스는 올 3분기 연결기준 영업이익이 지난해 동기 대비 61.9% 증가한 11조3834억원으로 잠정 집계됐다고 밝혔다. 분기 영업이익 10조원 돌파는 창사 이래 처음이다.
김지훈 기자 germany@kmib.co.kr
