카카오의 사회공헌 플랫폼 ‘카카오같이가치’의 누적 기부금이 1000억원을 돌파했다. 올해로 18주년을 맞이한 카카오같이가치는 지금까지 580만명의 기부자가 7000만건의 기부에 참여했다. 지난 3월 영남권 산불 피해 복구 지원에는 역대 가장 많은 기부금인 111억이 모였다. 2020년 코로나19 극복에는 53억9000만원, 2023년 튀르키예·시리아 지진 당시에는 47억8000만원이 모인 바 있다.
카카오는 기부금 1000억원 달성을 기념해 다음달 30일까지 ‘매달기부 참여 이벤트’를 진행한다. 선착순 4000명에게 카카오페이 3000원 상품권이 지급된다. 권대열 카카오 ESG위원장은 “카카오같이가치는 ‘쉬운 기부의 시작’이라는 슬로건 아래 더 많은 사람들이 일상 속에서 자연스럽게 나눔에 참여할 수 있는 환경을 만들어 나가겠다”고 말했다.
박선영 기자 pomme@kmib.co.kr
카카오 기부 플랫폼 1000억 돌파
