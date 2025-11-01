“아빠 친구가 내 자취방에”… 섬뜩한 ‘AI 몰카’ 장난

[커버스토리]



재미 삼아 자기방 사진에 특정 인물 ‘AI 합성’

젊은층에 신종 몰카 놀이로 번져 사회문제화

문제의 게시물에는 ‘어떻게 만든 사진인지 궁금하다’는 댓글이 쏟아졌다. 범죄를 희화화한 행위에 대한 경계심 대신 모방 심리가 발동된 것이다. 실제로 네이버 등 포털사이트에서는 ‘낯선 사람 침입 AI 이미지 만드는 법’ 같은 게시물을 다수 찾아볼 수 있다.

더 자극적 위험한 콘텐츠 경쟁



부모가 깜짝 놀라서 경찰에 신고



전문가 “현실·허구 경계 사라져”

