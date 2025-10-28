시사 전체기사

[포토] 즐거운 가을운동회

입력:2025-10-28 19:01
인천 부평구 부곡초등학교 학생들이 28일 열린 3·4학년 가을운동회에서 협동달리기를 하고 있다. 부곡초는 지난 21일 1·2학년 운동회를 여는 등 2개 학년씩 묶어 가을운동회를 진행한다. 뉴시스

