최태원 “AI 병목현상 K스피드로 해결… 각국 안보자산화”
SK ‘퓨처 테크 포럼: AI’ 주관
인터넷·모바일서 기술력 입증
기술자립·신뢰구축 과제 제시
CEO 서밋 만찬 네트워크 파워
최태원 SK그룹 회장 겸 대한상공회의소 회장이 28일 인공지능(AI) 시스템 발전을 저해하는 병목 현상과 관련해 “한국이 AI 시대의 병목 현상을 풀어내는 테스트베드(시험대)가 될 것이라고 자신한다”고 말했다. 급속도로 보급된 인터넷과 모바일 발전 사례 등에 비춰 한국이 AI 분야에서도 그 어떤 나라보다 빠르게 적응하고 앞서나갈 수 있다는 의미다.
최 회장은 이날 경북 경주엑스포대공원 문무홀에서 열린 ‘퓨처테크포럼: AI’ 환영사를 통해 “AI 경쟁은 규모의 전쟁과 속도의 전쟁이 동시에 진행되고 있다”며 이같이 말했다. 퓨처테크포럼은 아시아태평양경제협력체(APEC) 최고경영자(CEO) 서밋의 공식 부대 행사다. SK그룹은 AI 분야를 맡아 이번 포럼을 주관했다.
최 회장은 “AI는 기업 간 경쟁에서 국가의 성장 엔진이자 안보 자산으로 움직이고 있다”며 “이런 변화 속에서 각국은 데이터센터와 에너지 등 인프라 구축의 병목 문제를 해결해야 한다”고 지적했다. 이어 “한국은 새롭고 빠르게 적응하는 스피드를 발휘해 병목을 풀어낼 수 있다”며 “이는 이미 인터넷이나 모바일 역사에서 증명해냈던 일로 AI 역시 한국에서 가장 빠르게 확산·진화할 것”이라고 강조했다. 최 회장은 또 ‘기술자립’과 ‘신뢰기반 협력’이라는 두 축의 조화를 이루는 게 중요하다면서 SK그룹이 아마존웹서비스(AWS)와 진행 중인 ‘SK AI 데이터센터 울산’ 구축 등을 대표 사례로 꼽았다.
이날 행사에는 하정우 대통령비서실 AI미래기획수석비서관, 맷 가먼 AWS CEO, 최수연 네이버 CEO, 김경훈 오픈AI코리아 총괄대표, 유영상 SK텔레콤 CEO, 사이먼 밀너 메타 부사장 등 AI 업계를 선도하는 국내외 리더들이 참여해 AI 생태계 관련 심도 있는 대화를 이어갔다.
참석자들은 AI 생태계 확대를 위해 글로벌 협력이 필요하다는 데 공감했다. 하 수석은 “AI 3대 강국은 정부 노력만으로는 될 수 없고 기업과 국민, 글로벌 파트너들과의 협력이 중요하다”며 “가장 필요로 하는 곳에 과감히 투자해 혁신의 마중물 역할을 하겠다”고 말했다.
가먼 CEO는 “AI는 인간을 대체하는 기술이 아니라 생산성을 비약적으로 높이는 기술”이라며 “AI가 기업의 혁신 속도를 앞당기는 만큼 각국 정부와 기업은 AI 시스템의 안전성과 신뢰성을 보장할 수 있는 통제 구조를 마련해야 한다”고 강조했다.
최 CEO는 네이버의 AI 구축 및 산업 적용 사례를 소개하며 “기술이 사회 전체의 신뢰 속에서 작동할 수 있도록 협력하는 생태계를 만드는 것이 소버린(주권) AI의 본질이라 생각한다”며 “앞으로도 국제 협력의 폭을 넓혀 각국 산업과 사회가 직면한 문제를 해결할 수 있는 현실적인 모델을 만들겠다”고 밝혔다.
APEC CEO 서밋은 이날 환영 만찬을 시작으로 본격적인 막이 올랐다. 비공개로 열린 만찬은 29일부터 31일까지 이어지는 본행사에 앞서 각국 주요 인사와 글로벌 경제 리더들이 친분을 다지기 위해 마련됐다.
경주=박상은 기자 pse0212@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사