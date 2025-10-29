전 세계 유통 리더들 ‘경주선언’ 채택… ‘AI·친환경·표준’ 중심으로 혁신·협력
상의 주최… 국내외 300여명 참석
전 세계 유통 기업 리더들이 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의가 열리는 경북 경주에서 유통 산업의 지속 혁신과 발전 협력을 위한 ‘경주선언’을 채택했다. 이와 함께 국내 대표 유통 업체들의 혁신 사례가 공유돼 해외 참석자들의 관심을 끌었다.
대한상공회의소는 28일 경주예술의전당에서 ‘APEC 유통 퓨처테크포럼’을 열고 경주선언식을 진행했다. 기업들은 유통 산업 혁신을 위한 협력의 3대 축으로 인공지능(AI) 전환, 친환경, 국제표준 개발 및 확산을 제시했다. 이번 경주선언에는 정준호 롯데쇼핑 대표와 허서홍 GS리테일 대표, 정지영 현대백화점 대표, 김호민 아마존 아태지역 부문장, 공샹잉 중국 징둥닷컴 부사장 등 300여명이 참석했다.
이들은 “디지털 전환과 AI 활용 등 신속한 변화가 요구되는 시대에 발맞춰 혁신 비즈니스 모델을 공유하고 네트워킹을 강화하겠다”고 밝혔다. 또 친환경 과제 실천을 통해 지속가능한 유통산업 기반을 구축하고 글로벌 시장에 적합한 상품거래 국제표준 개발 및 확산에도 힘을 모으기로 했다.
포럼에서는 한국 유통 기업들의 혁신 사례가 소개됐다. 자정 전에 물건을 주문하면 다음 날 아침 7시까지 배송되는 쿠팡의 로켓배송, 쇼핑몰에 자연 친화적 환경을 접목한 더현대, 호텔·놀이공원·수족관 등 통합 생태계를 구축한 롯데백화점, 구매한 음식을 편의점에 보관할 수 있는 GS25 나만의 냉장고 서비스 등이 꼽혔다.
정준호 대한상의 유통위원장은 “경주선언이 AI 도입과 디지털 전환 등 도전적인 과제들을 함께 풀어나가는 계기가 되기를 기대한다”고 말했다.
경주=양윤선 기자
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사