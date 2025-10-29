중소벤처기업부는 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의 주간의 공식 부대행사로 ‘글로벌 초격차 테크 컨퍼런스’를 개최한다고 28일 밝혔다. 인공지능(AI)을 포함한 딥테크 스타트업의 신기술 전략 확보와 글로벌 진출을 촉진하기 위한 국내 최대 규모의 기술 포럼이다.
이번 행사는 이날부터 29일까지 이틀간 서울 광진구 워커힐 호텔에서 열린다. 지난 8월 제주에서 열린 제31차 APEC 중소기업 장관회의에서 공식 출범한 ‘APEC 스타트업 얼라이언스’의 후속 조치다. 우리나라 주도로 APEC 회원국의 스타트업 생태계를 하나의 네트워크로 연결한다는 취지가 담겼다.
올해 3회째인 테크 컨퍼러스는 ‘모두를 위한 AI 대전환(AX for ALL)’이라는 주제로 여러 행사가 구성됐다. 첫날엔 ‘휴머노이드와 AI 융합이 새롭게 여는 로봇산업 선순환 생태계’를 주제로 기술 포럼과 패널 토의가 이뤄졌다. 특별 세션으로 ‘K-AI 독자 파운데이션 모델’ 개발 목표와 현황을 공유하고 협업 방안을 논의했다. 개막식엔 국내외 딥테크 스타트업 대표 및 대기업 관계자, 전문가 등 300여명이 참석했다. 한성숙 중기부 장관은 “딥테크 스타트업이 성장하고 발전할 수 있도록 관계부처와 협력을 통해 다양한 정책을 집중 지원하겠다”고 말했다.
신주은 기자 june@kmib.co.kr
딥테크 스타트업 신기술 전략을 공유한다
