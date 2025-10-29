서울신라호텔 레스토랑 4곳 ‘라 리스트 2026’ 선정
호텔신라는 서울신라호텔의 파인다이닝 레스토랑 4곳이 세계적으로 권위 있는 레스토랑 가이드 ‘라 리스트 2026’(LA LISTE 2026)에 이름을 올렸다고 28일 밝혔다(사진). 서울신라호텔 ‘라연’, ‘콘티넨탈’, ‘아리아께’, ‘팔선’은 모두 4회 연속 라 리스트에 선정됐다. 한국에서는 37개의 레스토랑이 라 리스트에 올랐다.
서울신라호텔의 한식당 라연은 2017년 국내 최초로 라 리스트에 오른 뒤 2019년부터 ‘톱 200’ 레스토랑을 유지 중이다. 프렌치 레스토랑 콘티넨탈과 일식당 아리아께는 2019년, 중식당 팔선은 2023년부터 ‘톱 1000’ 레스토랑에 등재됐다. 라 리스트는 전 프랑스관광청 회장인 필립 포르가 설립한 미식 가이드다. 매년 전 세계 200여개국의 레스토랑과 호텔을 평가해 발표한다.
신주은 기자 june@kmib.co.kr
