‘가장 아름다운 소년’ 불렸던 스웨덴 배우 안드레센 별세
‘세상에서 가장 아름다운 소년’으로 불렸던 스웨덴 배우 비에른 안드레센(사진)이 세상을 떠났다. 향년 70세.
27일(현지시간) AFP통신에 따르면 다큐멘터리 ‘세상에서 가장 아름다운 소년’의 감독 크리스티나 린드스트룀은 안드레센이 암 투병 끝에 지난 25일 세상을 떠났다고 전했다.
1955년 스톡홀름에서 태어난 안드레센은 1971년 루키노 비스콘티 감독의 영화 ‘베네치아에서의 죽음’에 아름다운 소년 타지오 역할로 출연하면서 명성을 얻었다. 안드레센은 일본에서도 큰 인기를 끌어 만화 ‘베르사유의 장미’ 주인공 오스칼의 모델이 되기도 했다.
안드레센은 2021년 한 인터뷰에서 “사춘기의 남성은 아름답다는 말을 듣고 싶어하지 않는다”며 “‘베네치아에서의 죽음’은 내 인생을 제대로 망쳐놨다”고 말했다.
조승현 기자 chosh@kmib.co.kr
