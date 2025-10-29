“대한민국 수소 모빌리티 알린다”… SK이노, 수소 셔틀버스 운영
SK이노베이션은 오는 31일까지 경북 경주에서 열리는 ‘아시아태평양경제협력체(APEC) 최고경영자(CEO) 서밋 2025’ 참가자들을 위해 수소 셔틀버스(사진) 20대를 운영한다고 28일 밝혔다.
APEC CEO 서밋은 APEC 정상회의의 일환으로 개최되는 아시아태평양 지역 최대 규모의 연례 비즈니스 포럼이다.
SK이노베이션은 참가자들이 머무는 부산·포항·경주 등 경상권 지역 주요 숙소와 행사장인 경주 예술의전당을 오가는 셔틀버스를 운행해 참석자들의 이동 편의를 높인다는 계획이다. SK이노베이션은 지난해 5월 인천에 액화수소플랜트를 준공해 액화수소를 생산하고 이를 연료로 공급하는 등 수소 모빌리티 생태계 구축에 적극적이다.
SK이노베이션 관계자는 “대한민국 수소 모빌리티 생태계의 우수성을 세계에 알리는 계기가 되길 기대한다”고 말했다.
허경구 기자 nine@kmib.co.kr
