고객이 원하는 혜택 직접 선택… 매월 변경도 가능
삼성카드
‘삼성 iD SELECT’ 카드는 생활비 영역에서 혜택을 선택할 수 있는 ‘삼성 iD SELECT ALL’, 주 소비처에서 주말 2배 혜택을 선택하는 ‘삼성 iD SELECT ON’으로 이뤄져 있다. 카드를 발급할 때 원하는 혜택을 선택할 수 있고, 매월 혜택 변경도 가능하다.
‘삼성 iD SELECT ALL’는 고정비 업종 선택 할인, 생활소비업종 선택 할인 혜택을 제공한다. 고정비업종 선택 할인은 아파트 관리비 통신요금 10%, 교육비 10%, 국내 전 가맹점 0.7% 할인의 선택지가 있다. 고객은 이 중 하나를 선택해 혜택을 받을 수 있다.
생활소비업종 할인도 선택 가능하다. 음식점 편의점 할인점 주유 7%, 온라인쇼핑 배달앱 병원 약국 7% 할인 중 한 가지를 선택할 수 있다. 선택 할인 외에 해외 2%, 다이소 여행 도서 와인 5%, 디지털콘텐츠 온라인멤버십 5% 할인 혜택도 받을 수 있다.
‘삼성 iD SELECT ON’ 고객은 세 가지 선택지 중 원하는 혜택을 고를 수 있다. 외식 5%, 온라인패션 쇼핑몰 5% 할인 혜택의 2가지 선택지를 준 후 소비 패턴에 따라 주말에 많이 쓰는 영역을 선택하면 금요일부터 일요일까지 10% 할인을 받을 수 있다.
온라인 소비에 집중하는 고객은 온라인 간편결제 1% 할인 선택도 가능하다. 해외 2%, 배달앱 커피전문점 택시 카셰어링 5% 기본 할인도 받을 수 있다.
