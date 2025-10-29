24년간 소외계층 1470억 지원… 따뜻한 나눔 실천
에쓰오일
에쓰오일은 ‘햇살나눔’이라는 비전 아래 적극적인 사회공헌 활동을 펼치고 있다. 영웅·환경·지역사회·소외이웃을 지키는 ‘4대 지킴이 캠페인’을 중심으로 지난 24년 동안 1470억원을 기부했고 이러한 활동을 인정 받아 지난해 사회복지의 날 대통령 표창을 수상하기도 했다.
에쓰오일은 정유사의 본업을 살린 사회 공헌 프로그램도 운영 중이다. 전국 4030개 주유소와 복지시설을 연계해 51억원을 후원한 ‘주유소 나눔 N 캠페인’, 10년째 이어온 저소득가정 난방유 지원사업 ‘Hope to you(油) 캠페인’, 청년 푸드트럭 유류비 후원 등이 대표적인 사례로 꼽힌다.
에쓰오일은 또 서울 마포구 본사 사옥에서 매달 무료 ‘문화예술&나눔공연’을 개최해 지금까지 149차례에 걸쳐 지역 주민들에게 색다른 즐거움을 선사했다. 발달장애인으로 구성된 하트하트오케스트라를 2009년부터 후원해온 인연을 바탕으로 지난 4월 ㈜하트하트 아트앤컬쳐가 설립됐을 때 지분 투자에도 참여했다.
지역사회와의 상생 활동에도 열심이다. 에쓰오일은 2007년부터 매년 설에는 ‘사랑의 떡국 나누기’를, 추석에는 ‘사랑의 송편 나누기’ 봉사를 해오고 있다.
2007년 출범한 에쓰오일 사회봉사단은 담도폐쇄증 어린이 210명 가정에 치료비를 지원했고 1인 1계좌 후원 활동에도 동참했다. 에쓰오일 관계자는 “어려운 이웃들에게 늘 힘이 되는 든든한 후원자가 되겠다”고 말했다.
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사