유통업계 최초 PPA 도입… 재생 에너지 전환 속도
롯데백화점
롯데백화점이 국내 유통업계 최초로 재생 에너지 구매 계약(PPA)을 도입하며 ‘2040 탄소 중립’ 목표 달성을 위한 ESG 경영 실천에 속도를 낸다. 에너지 효율화 및 재생 에너지로의 전환을 위해 PPA 사업을 시범 운영하고, 경제성·안정성을 검토해 도입을 확대할 방침이다.
롯데백화점은 이달 초 프리미엄아울렛 파주점에 PPA 방식을 시범 도입했다. 1.1㎿ 규모의 태양광 발전사에서 생산된 전기를 한국전력공사망을 통해 PPA 계약요금으로 구매해 사용하는 식이다.
파주점은 이번 PPA 도입으로 기존 자가소비형 태양광 264㎾를 포함해 재생 에너지 사용 비율이 13%를 달성했다. 연간 기준으로는 자가소비형 태양광과 PPA를 통한 재생 에너지 발전량이 총 1851㎿h에 달한다. 이는 연간 863t의 온실가스를 감축하는 효과를 낸다. 소나무 6179그루를 심은 효과와 같다.
파주점은 PPA 도입 전에도 환경 경영을 위한 다양한 설비를 선제적으로 구축해왔다. 태양광 발전현황 모니터링 시스템을 운영해 고객들이 재생 에너지 사용량 및 온실가스 감축량을 직접 확인할 수 있도록 했고, 총 47대의 전기차 충전기도 운영하고 있다.
롯데백화점은 이번 프리미엄아울렛 파주점 PPA 시범 사업에서 확보한 성공 모델을 바탕으로 재생 에너지 전환에 속도를 높인다는 계획이다. 2030년까지 총 266㎿의 PPA를 조달하는 게 목표다.
