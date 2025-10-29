환경 보호하고 소외계층 돕는 바자회 진행
하이트진로
하이트진로가 동반성장과 상생 협력 실천의 일환으로 협력사와 함께하는 나눔 바자회 물품 모집을 시작했다.
하이트진로는 지난 24일부터 다음 달 14일까지 임직원과 협력사 직원을 대상으로 의류·잡화·도서·가전 등 재사용 가능한 기증품을 모집한다. 모인 물품은 검수를 거쳐 다음 달 25일 아름다운가게 부산사직점에서 열리는 ‘하이트진로와 함께하는 아름다운 특별전’에서 판매될 예정이다.
올해로 14회를 맞은 ‘아름다운하루 특별전’은 비영리 사회적기업 ‘아름다운가게’와 함께하는 대표 상생형 사회공헌 활동이다. 헌 물품 기증을 통해 자원 재사용과 탄소 배출 감소, 환경 보호를 실천하는 동시에 판매 수익금은 소외계층에 기부된다. 2012년 첫 행사 이후 최근 5년간 평균 3800점 이상의 기증품이 판매됐으며, 지난해에는 4057점이 모였다.
하이트진로는 협력사와 상생형 기부 시스템도 운영 중이다. 물품 대신 소액 기부에 참여한 협력사에는 회사가 1대 1 매칭그랜트 방식으로 동일 금액을 출연해 기금을 조성한다. 그렇게 모인 기금은 산불 피해지역 복구를 위한 ‘아름다운 숲 조성사업’, 환경 정화 활동 등 아름다운가게와 연계한 환경개선 사업에도 사용된다.
김인규 하이트진로 대표는 “하이트진로는 100년 기업으로서 친환경 사회공헌 활동을 통해 함께 사는 세상을 만드는 ‘진심을 다(多)하는 경영’을 이어가겠다”고 말했다.
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사