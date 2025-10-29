차별화된 아이스크림… 新 성장 동력으로 키운다
동원F&B
지난해 동원F&B가 론칭한 프리미엄 발효유 브랜드 ‘덴마크 하이(Hej!)’가 주목받고 있다. 덴마크 하이는 덴마크의 유산균과 다양한 기능성 원료를 함유한 프리미엄 제품을 선보이며 론칭 2년 만에 누적 매출액 500억원을 돌파했다.
대표 제품 ‘덴마크 하이 요구르트’는 덴마크산 유산균 포함 100억 CFU(보장균수)를 보증해 장 건강에 도움을 주는 액상 발효유 제품이다. 면역 기능에 필요한 아연, 뼈 형성에 필요한 칼슘, 비타민D도 함유하고 있다. 저당 트렌드를 반영해 당 함량을 액상 발효유 판매 상위 3개 제품의 평균 대비 35% 이상 낮췄다.
‘덴마크 하이 그릭요거트’는 덴마크산 유산균을 함유한 프리미엄 제품이다. 한 컵(400g)당 2000억 마리의 유산균이 들어있어 장 건강에 도움을 준다. 유당을 100% 제거한 락토프리 공법으로 만들었다.
국산 원유 94%를 함유하고 있고 설탕·안정제·향료·색소·감미료·크림 등 첨가물을 넣지 않아 요거트 본연의 꾸덕하고 담백한 맛이 특징이다.
동원F&B는 새로운 성장 동력으로 아이스크림 사업을 선정하고 첫 제품으로 ‘덴마크 하이 그릭 프로즌 요거트’를 출시했다. ‘덴마크 하이 그릭요거트’를 얼려 만든 제품이다.
동원F&B 관계자는 “40여 년 동안 쌓아온 유가공·음료 기술을 바탕으로 차별화된 아이스크림 제품을 선보여 새로운 성장 동력으로 키워나갈 것”이라고 말했다.
