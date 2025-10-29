소형모듈원전·탄소 포집 등 탈탄소 사업 가속화
DL그룹은 급변하는 사업 환경에 대비해 미래 혁신 기술 확보에 나섰다. 그룹의 주요 사업인 건설과 석유화학 분야에서 글로벌 시장을 선도할 수 있는 기술 확보에 주력하고 있다.
건설 분야에서는 소형모듈원전(SMR)에 대한 선제적 투자로 다양한 사업 기회를 모색 중이다. DL이앤씨는 2023년부터 미국 SMR 개발사 엑스에너지에 대한 전략적 투자를 진행했다. 엑스에너지는 미국 정부의 대규모 자금 지원(12억 달러)과 함께 지속적인 민간 투자 유치에 성공했다. 2029년 상용화를 목표로 상품 개발을 진행 중이다. 지난해 10월에는 아마존과 대규모 투자협약을 체결했다.
탄소 포집 및 저장, 활용(CCUS) 기술 개발도 적극적이다. DL이앤씨는 2022년에 CCUS 및 친환경 수소사업 전문 회사인 카본코를 설립해 탈탄소 사업에 속도를 내고 있다. 카본코는 지난 4월 세계 최고 수준의 이산화탄소 흡수제 개발에 성공했다. 이 흡수제는 석탄, 액화천연가스(LNG) 등 화석연료 연소 시에 배출되는 이산화탄소 포집에 사용되는 핵심 물질이다.
석유화학 분야에서도 고부가 소재기업으로 도약하고 있다. DL케미칼은 2023년 10월 미래 혁신을 이끌 사내벤처 노탁(NOTARK)을 설립했다. 노탁은 극초고속 통신 및 차세대 반도체 패키징 등에 사용되는 고절연성 PCB 소재 ‘Notark 레진’을 개발했다. 상업화를 위해 글로벌 PCB 소재 기업들과 성능 검증 단계를 거치고 있다.
