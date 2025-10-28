소득계층 이동성 3년째 하락… ‘개천 용’ 가능성 줄어든다
계속되는 고령화·저성장 영향
상·하향 이동 모두 역대 최저치로
소득 증가→계층 상승 17.3% 그쳐
소득 증대로 계층(소득분위)이 올라가거나 소득이 감소해 소득분위가 떨어진 이들의 비중을 뜻하는 ‘소득이동성’이 3년 연속 감소했다. 1년 전보다 소득이 늘어 소득분위가 올라간 사람은 10명 중 2명에 불과했다. 소득 하위 20% 중 소득이 늘어 상위 계층으로 올라가는 비율도 통계 작성 이후 처음으로 30%에 미치지 못했다. 소득 격차가 만든 계층 간 장벽이 두터워지면서 계층 이동을 위한 문이 좁아지고 있다는 분석이 나온다.
국가데이터처는 2023년 소득이동성이 2022년보다 0.8% 포인트 감소한 34.1%로 집계됐다고 27일 밝혔다. 소득이동성은 2020년에 35.8%로 정점을 기록한 뒤 3년 연속 하락세다. 해당 통계에서 ‘소득’은 개인의 근로·사업소득의 합을 말하며 자산·이전소득 등은 포함되지 않는다. 기존 계층이 일을 통해 벌어들인 소득 수준 변화가 크지 않다는 의미로 해석 가능하다.
2023년에 소득분위가 바뀐 사람 중 상향이동한 비율은 17.3%, 반대로 하향이동한 비율은 16.8%로 조사됐다. 두 지표 모두 1년 전보다 감소해 2017년 통계 작성 이후 최저치를 기록했다.
계층상의 지위는 소득이 많을수록 또는 소득이 적을수록 더욱 굳어졌다. 소득분위별로 지위 유지율을 보면 소득 상위 20%(5분위)가 85.9%로 가장 높았다. 소득 하위 20%(1분위)도 70.1%로 높게 나타났다. 특히 1분위에서 탈출하는 비율은 관련 통계를 집계한 후 처음 30%를 밑돌았다. 2019년→2020년 32.2%를 기록한 후 2020년→2021년(31.7%) 2021년→2022년(30.9%)으로 감소한 후 2022년→2023년엔 29.9%를 기록했다.
이런 현상은 소득 증대로 계층 이동 가능성이 높은 연령대인 청년층이 감소한 영향과 무관하지 않다. 청년층(15~39세) 비중은 2022년보다 0.8% 포인트 줄어든 반면 고령층(65세 이상) 비중은 같은 기간 0.8% 포인트가 늘었다. 국가데이터처 관계자는 “고령화와 저성장이 계속되면서 소득이동성이 지속해서 줄어드는 추세”라고 설명했다.
연령대별로 보면 청년층(15~39세)은 고령층(65세 이상)보다 이동성은 높았다. 다만 저소득 청년이 상향 이동을 하기는 어려웠다. 청년층의 이동성은 40.4%로 중장년(31.5%)·노년층(25.0%) 중 가장 높았다. 청년층 상향이동률도 23.0%로 가장 높았다. 하지만 1분위에 속한 청년층이 해당 계층에서 벗어난 비율은 1년 전보다 1.7% 포인트 줄어 여전히 38.4%에 달했다.
청년층 내에서도 일을 지속했는지에 따라 소득 격차가 발생했다. 2017년과 2023년 모두 소득이 있는 청년층 중 2018~2022년 소득이 없던 적이 있는 청년층은 2017년과 2023년 모두 1분위(18.7%), 2분위(6.6%) 비중이 높게 나타났다. 반면 2017~2023년 쭉 취업 상태였던 이들은 4분위(12.5%)와 5분위(13.0%) 비중이 더 높았다.
세종=김윤 기자 kyoon@kmib.co.kr
