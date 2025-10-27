시사 전체기사

한국-캄보디아 정상회담… “코리아 전담반 내달 가동”

입력:2025-10-27 18:35
공유하기
글자 크기 조정

파견 규모·운영 방식 조만간 확정
李, 프놈펜 등 여행경보 완화 지시

이재명 대통령과 훈 마네트 캄보디아 총리가 27일 말레이시아 쿠알라룸푸르 한 호텔에서 한-캄보디아 정상회담을 하고 있다. 쿠알라룸푸르=김지훈 기자

이재명 대통령이 27일 훈 마네트 캄보디아 총리와 정상회담을 하고, 캄보디아에서 벌어지는 한국인 대상 스캠범죄 대응을 위한 ‘코리아 전담반’ 운영에 전격 합의했다.

이 대통령은 한·아세안(ASEAN) 정상회의 참석을 위해 방문한 말레이시아 쿠알라룸푸르에서 훈 총리와 만나 이같이 합의했다고 강유정 대통령실 대변인이 밝혔다. 강 대변인은 “양국 정상은 회담을 통해 ‘한국인 전담 한·캄보디아 공동 태스크포스(TF)’ 명칭의 코리아 전담반을 11월부터 가동키로 전격 합의했다”며 “전담반 내에 한국 경찰 파견 규모 및 운영 방식을 이른 시일 내 확정하기로 합의했다”고 말했다. 이어 “이 대통령은 최근 스캠범죄에 연루된 우리 국민의 송환과 피해자 보호 과정에서 캄보디아 측이 제공한 제반 협조에 대해 훈 총리에게 사의를 표명하고, 스캠범죄에 대한 효과적인 공동대응을 위해 적극적으로 공조해 나가자고 했다”고 설명했다. 또 “이 대통령은 치안 개선과 한국인 전담반 가동을 계기로 프놈펜 등 일부 지역에 내린 여행경보의 하향을 검토하라고 지시했다”고 덧붙였다.

이에 훈 총리는 “최근 스캠범죄 단체 집중단속 등 초국가 범죄에 대한 강력 대응으로 캄보디아의 치안이 상당히 개선됐다”면서 “이 대통령이 파견한 한국 정부 합동대응팀과 양국 협의를 진행한 결과 이번 한국인 전담반 가동에 합의한 것을 평가한다”고 답했다.

앞서 이 대통령은 모두발언에서 “현재 스캠범죄 때문에 우리 국민 전체가 매우 예민한 상태”라며 “캄보디아 당국이 대한민국 국민에 대해 각별한 배려를 해주신 점, 진심으로 감사드린다”고 사의를 표했다.

훈 총리는 최근 발생한 한국인 대학생 사망사건을 ‘불행한 일’이라고 언급하며 “심심한 위로를 전한다”고 말했다. 그러면서 “캄보디아 정부는 인신매매, 마약 등 초국경 범죄를 퇴치하는 데 매우 큰 우선순위를 두고 있다”며 “이것은 한 국가가 해결할 수 있는 것은 아니고, 역내 국가들이 함께 노력해야 한다”고 말했다.

이 대통령은 ‘한·아세안 정상회의’와 ‘아세안+3 정상회의’에서도 동남아시아 국가에서 벌어지는 초국가 범죄에 대한 적극적인 대응을 주문했다. 이 대통령은 아세안+3 정상회의에서 “최근 스캠센터 등 조직적인 범죄단지를 중심으로 한 초국가 범죄가 수많은 사람의 일상을 위협하고 있다”며 “한국은 아세아나폴과 긴밀히 협력해 대응체계를 강화해 나갈 계획”이라고 말했다.

쿠알라룸푸르=최승욱 기자 applesu@kmib.co.kr

GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한
오늘의 추천기사
[속보] 트럼프 “조지아 현대차 이민 단속 방식, 매우 반대했다”
‘지드래곤 첨성대 공연’ 소식에 KTX 매진 됐는데…경주시 “허위 정보”
李 대통령 국정 지지율 51.2%…2주 연속 하락 [리얼미터]
핼러윈 앞둔 이태원 거리 차분… 유가족 “이제야 진상조사 시작”
전문가 “트럼프 핵보유국 발언, 김정은 대화 위한 수사적 표현”
국민 간식 붕어빵, 이제는 ‘천원빵’… 상인도 손님도 ‘한숨’
“기후 위기에 맞춰라”… ‘철 없는 옷’에 꽂힌 패션업계
‘캄 범죄 배후’ 프린스그룹, 국내 은행 4곳서 이자 ‘14.5억’ 수령
국민일보 신문구독