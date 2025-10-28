모두투어 임직원 ‘사랑의 연탄 나눔’ 봉사활동
모두투어는 지난 25일 서울 서초구 우면동 일대 에너지 취약계층을 대상으로 ‘사랑의 연탄 나눔(사진)’ 봉사활동을 진행했다고 27일 밝혔다.
이우연 모두투어 본부장을 비롯해 임직원과 가족 등 40여 명이 참여해 우면산 인근 난방 지원이 필요한 가정에 연탄 3334장을 직접 전달하며 지역사회에 따뜻한 마음을 전했다. 모두투어의 연탄 봉사활동은 기업의 사회적 책임(CSR)과 ESG 경영을 실천하는 대표적 사회공헌활동으로, 2013년부터 12년째 이어지고 있다.
모두투어 관계자는 “나눔이 곧 기업의 책임이라는 생각으로 다양한 사회공헌 활동을 이어오고 있으며 이번 연탄 나눔도 임직원들이 한마음으로 참여해 더 뜻깊었다”며 “앞으로도 지역사회와 상생할 수 있는 다양한 봉사활동과 ESG 실천에 힘쓰겠다”고 말했다.
남호철 여행선임기자 hcnam@kmib.co.kr
