세계 최대 교역시장… 글로벌 외교 무대 열렸다
내달 1일까지 정상외교 슈퍼위크
관세협상·미중 갈등 돌파구 주목
한·미 정상의 경제·안보 담판, 미·중 갈등의 돌파구 마련 등 글로벌 외교의 용광로가 된 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의 주간이 27일 개막했다. 각종 협상과 외교적 담판이 예정된 가운데 한국은 의장국으로서 각국 정상의 이해관계를 한데 모아 ‘경주선언’(가칭)을 내는 데 외교력을 끌어모아야 한다.
또 지도자가 모두 교체된 한·미·일 동맹이 새로운 협력의 판도 마련해야 해 말 그대로 ‘정상외교의 전장’을 방불케 할 전망이다.
21개 회원국이 가입해 있는 APEC은 전 세계 교역량의 절반을 차지하는 세계 최대 지역 협력체다. 20년 만에 의장국을 맡은 한국은 회원국 간 인공지능(AI)과 인구구조 문제 대응을 위한 공동의 해법을 주도하게 된다.
특히 이번 APEC 정상회의는 트럼프 2기 행정부 들어 미국 대통령의 첫 아시아 순방의 종착지라는 점에서 의미가 있다. 미국 새 행정부의 대(對)아시아 정책의 방향성을 알 기회인 동시에 답보 상태인 한·미 통상·안보 협상도 정상 간 대화로 새로운 모멘텀을 찾아야 한다.
여기에 시진핑 중국 국가주석의 11년 만의 방한, 다카이치 사나에 일본 총리의 첫 방한이 이뤄지면서 APEC 정상회의는 올 하반기 가장 큰 국제적 주목을 받게 됐다. 한국은 정상회의가 끝나는 다음 달 1일까지 21개 회원국의 입장을 조율하고, 공동성명인 ‘경주선언’을 도출하기 위해 외교력을 모으고 있다.
이와 별도로 29일 열리는 한·미 정상회담에서 2005년 부산 APEC의 ‘경주 공동선언’과 같은 양국 정상의 공동 성명문이 나올 수 있을지도 주목된다. 20년 전 노무현 전 대통령과 조지 부시 전 미국 대통령은 부산 APEC 정상회의를 계기로 만나 한·미동맹의 공고화, 북핵 문제 해결 등에서 협력을 약속했다. 1일 예정된 한·중 정상회담에서는 미·중 갈등의 파고를 넘어 양국 간 관계 회복과 경제협력 강화 방안이 논의될 예정이다. APEC 정상회의를 계기로 벌어지는 ‘빅이벤트’인 북·미 정상 회동의 불씨도 여전하다.
