JY 취임 3주년 날 ‘10만전자’ 축포… ‘주식보상’에 직원들도 화색

‘뉴삼성’ 드라이브에 주가도 탄력

이 회장, 無메시지 ‘조용한 3주년’

PSU 제도로 내부 분위기도 고조

국민일보DB

삼성전자 주가가 사상 처음으로 10만원 선을 돌파했다. 대대적인 유동성 장세가 펼쳐졌던 2021년에도 달성하지 못했던 ‘10만전자’ 고지를 공교롭게도 이재용 회장 취임 3주년 되는 날에 넘었다. 사법 리스크를 벗어던진 이 회장이 ‘뉴삼성’ 드라이브를 거는 시점에 주가도 힘을 받자 회사가 제시한 ‘성과연동 주식보상(PSU)’에 대한 임직원들의 기대감도 커지는 모습이다.



27일 한국거래소에 따르면 삼성전자 주가는 전 거래일 대비 3.24%(3200원) 상승한 10만2000원에 거래를 마쳤다. 액면분할 이후 삼성전자 주가가 10만원대에 오르긴 처음이다.





이는 경영진이나 직원들 모두에게 희소식이다. 회사 입장에서는 마침 이 회장이 취임한 지 3년이 되는 날에 주가가 10만원을 넘어섰다는 점에서 상징적인 의미가 크다. 이 회장은 지난 7월 무죄 확정으로 사법 족쇄를 푼 이후 고대역폭메모리(HBM) 경쟁력 강화, 글로벌 인공지능(AI) 프로젝트 참여, 대규모 신규 채용 등 대내외적으로 적극적인 행보를 보이고 있다. 그는 이날 별도의 메시지나 행사 없이 ‘조용한 3주년일’을 보냈다.



내부 직원들도 주가 상승에 고무된 분위기다. 통상 회사 주가가 올라도 직원들에게는 직접적인 영향이 없지만, 올해 삼성은 이 회장 결단으로 PSU 제도가 도입되면서 주가가 직원 복리후생과 이어지는 구조가 됐다. PSU는 회사 성과에 따라 직원들이 주식으로 보상을 받는 제도다. 삼성전자는 CL 1~2(직원)에게는 200주, CL 3~4(간부)에게는 300주를 지급하는 약정을 지난 15일 체결했다. 이 제도의 핵심은 주가로, 약정 기준가(8만5385원) 대비 주가 상승률을 평가해 0배(20% 미만)에서 2배(100% 이상)까지 지급 주식 수가 조정된다.



이를 두고 사내 안팎에서 회의적인 목소리가 고개를 들기도 했다. 제시된 주가 상승률이 비현실적이라는 지적이 다수였다. 삼성전자 초기업노조는 PSU에 대해 자사주 소각 의무 회피 목적이 아닌지, 초과이익성과급(OPI) 재원에 영향을 미치는 게 아닌지 등을 공개 질의하기도 했다.



그런데 ‘10만전자’ 시대에 들어가면서 이런 기류에도 변화가 감지된다. 이날 기준 주가 상승률은 19.5%로, 사실상 현 상황만 유지해도 주식 지급을 위한 최소 수치를 확보하게 된다. 여기에 반도체 슈퍼사이클 돌입 관측 등 추가적인 주가 상승 동력도 충분하다. 앞서 이 회장은 지난 7월 테슬라와 역대 최고 규모(23조원)의 파운드리 공급 계약을 체결했으며, 8월에는 애플과 아이폰용 이미지센서로 추정되는 칩 공급 계약도 맺었다. 오픈AI가 주도하는 700조원 규모 AI 인프라 사업인 ‘스타게이트’ 동참도 예고돼 있다.



삼성전자 소속 한 연구원은 “SK하이닉스와 비교하며 자조하던 내부 분위기가 최근 달라지는 모습”며 “모바일사업부(MX) 같은 핵심 부서와 달리 성과급과 큰 인연이 없던 직원들에게는 (주가 상승이) 확실한 희소식”이라고 말했다.



김지훈 기자 germany@kmib.co.kr



